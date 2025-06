Reprodução: Instagram Cleo Pires posta fotos cochilando em lugares inusitados

A atriz Cleo decidiu voltar a usar o sobrenome Pires em junho de 2025, oito anos após ter adotado apenas o primeiro nome como identidade artística. A mudança acontece três meses depois de uma discussão com o repórter Viny Vieira , da RedeTV!, durante o Carnaval, quando ela corrigiu o jornalista: “ É só Cleo ”.

A revelação foi feita em um vídeo publicado por Maya Massafera no Instagram . Durante o bate-papo, a influenciadora comentou: “ Gente, ó, detalhe, voltou com o Pires! ”, e Cleo confirmou a mudança. A artista afirmou ter tomado a decisão após um sonho marcante com o avô.

Sonho com avô inspirou retomada do nome

“ Voltei, porque eu tive um sonho com o meu avô… ”, começou Cleo, sendo interrompida por Maya: “ Calma, antes de você contar, deixa eu rir um pouco, que você já xingou eu e todo mundo por causa desse Pires .”

Cleo prosseguiu: “ Mas eu tive um sonho que foi muito importante. Eu sonhei com meu avô, Antônio Carlos Pires, que era ator também. E ele escrevia ‘Pires’ na areia, e eu via ”. Segundo a atriz, o avô lhe disse: “ É a sua ancestralidade, você tem que recarregar sua ancestralidade. ”

Ela contou que acordou impactada com a experiência. “ Eu acordei desse sonho enlouquecida. Mandei pra todo mundo e falei: ‘Gente, vai voltar o Pires agora’. ”

Ao justificar a mudança, Cleo explicou que sempre viu o próprio nome como forte e único. “ Sempre quis ser só Cleo, porque eu sempre achei o meu nome único. Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo. ”

A atriz retirou o sobrenome em 2017, com o objetivo de valorizar o primeiro nome dado pela mãe, Gloria Pires. À época, ela afirmou: “ Sempre amei meu nome, que minha mãe me deu e que significa ‘glória’ em grego. ”

Filha de Gloria Pires e do cantor Fábio Jr., Cleo enfrentou durante anos comparações com a mãe.