Reprodução X Lucas Lucco

Lucas Lucco voltou a falar sobre um dos momentos mais delicados de sua vida durante sua participação no Caldeirão do Mion, exibido no último sábado (1º). Em um bate-papo sincero com Marcos Mion, o cantor relembrou o período em que enfrentou a depressão e revelou que a doença o fez perder a vontade de fazer aquilo que sempre amou: cantar.

Após a apresentação musical, Mion destacou a coragem do artísta por expor publicamente sua luta contra a doença. O apresentador lembrou que Lucas ficou conhecido nacionalmente pela aparência marcante, mas afirmou que, por trás da imagem, sempre existiu uma pessoa sensível e disposta a falar sobre temas importantes.

"Você, quando começou, chamou muita atenção com uma imagem muito forte. Um cara grande, bonito, mas quem te conhece pessoalmente, como eu, sabe que você é um cara muito mais profundo, não é refém da imagem. E uma coisa que eu admiro bastante é a sua coragem de encarar de frente a questão da saúde mental, de falar abertamente sobre essas doenças invisíveis", disse Mion.

Reprodução X Lucas Lucco





Ao responder, Lucas contou que um dos primeiros sinais de que algo não ia bem foi perceber que já não sentia vontade de fazer aquilo que mais amava.

"Você não tem energia para fazer o que mais ama, não tem energia para estar no lugar que você mais gosta, que é o palco. Já acende um alerta muito grande", afirmou.

O cantor também revelou que recebeu os diagnósticos de TDAH, altas habilidades e depressão. Segundo ele, dividir a própria experiência se tornou uma missão depois que conseguiu retomar a rotina e voltar aos palcos.

Saúde mental é super importante e ver nosso mozão Lucas Lucco falar sobre esse cuidado é motivador 💖 #Caldeirão #TVGlobo pic.twitter.com/sBHGdCIxaC — TV Globo (@tvglobo) August 1, 2026

"Eu acho que todo artista vem para servir também, nosso propósito é esse. Depois que eu, graças a Deus, melhorei e voltei a trabalhar como antes, eu me vi na obrigação de levar essa mensagem de que é possível vencer a depressão. É possível vencer a ansiedade", declarou.

Durante a conversa, Lucas ressaltou que o tratamento médico foi fundamental para sua recuperação, mas disse que a fé também teve um papel decisivo nesse processo.

"Independentemente da sua religião, a única saída e o único remédio verdadeiro — lógico que a medicação que a gente vai lá e compra na farmácia é superimportante, um aliado muito importante —, mas o único remédio verdadeiro para a cura mesmo é Jesus Cristo", afirmou.





Luta contra a depressão

Natural de Patrocínio (MG), Lucas Lucco despontou nacionalmente em 2013 e emplacou sucessos como "Mozão", "Princesinha" e "Br Those Boys". Além da carreira na música, também conquistou espaço na televisão ao interpretar Uodson em Malhação: Seu Lugar no Mundo, exibida pela TV Globo em 2015.

Nos últimos anos, o sertanejo passou a falar com frequência sobre sua luta contra a depressão. Em entrevistas e nas redes sociais, ele compartilha os desafios que enfrentou, os impactos da doença na vida pessoal e profissional e reforça a importância de procurar ajuda especializada. Ao tornar pública a própria história, Lucas espera encorajar outras pessoas a reconhecerem os sinais da depressão e a buscarem tratamento.