Reprodução/Instagram Virginia, Vini Jr. e José Leonardo.

Virginia Fonseca, de 27 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (30) após seus seguidores notarem um detalhe inusitado em uma foto publicada por ela nas redes sociais. A sequência de emojis escolhida para ilustrar a postagem levantou suspeitas de uma suposta nova gravidez.

No registro, a influenciadora surge ao lado do namorado, Vini Jr., e dos filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de um ano. Apesar da fofura da imagem, o que chamou a atenção dos seguidores foi a quantidade de corações colocados pela loira na legenda da foto.

Tradicionalmente, Virginia usa emojis de coração nas cores rosa com brilho, lilás e azul para simbolizar cada um dos filhos. No entanto, desta vez, ela incluiu um quarto emoji de coração na cor vermelha, que ela costuma utilizar em postagens relacionadas a Vini Jr.

A atitude fez com que seguidores suspeitassem que a influenciadora poderia estar grávida.“É meus amigos, acho que o quarto baby está a caminho mesmo”, escreveu um seguidor da página Gossip do Dia no Instagram. “Gravidíssima”, afirmou outro. “Eita, que a quarta gravidez vem aí”, celebrou um terceiro usuário do Instagram.

Houve também quem não concordasse com as especulações. “Quatro corações porque tem quatro pessoas na foto, né”, argumentou uma. “É para o Vini”, afirmou outra. “Acho que ela quis se referir ao Vini”, pontuou uma terceira seguidora da página de fofoca.

A foto em questão foi registrada durante a comemoração do aniversário de três anos de Gabriel, filho de William Gusmão, irmão de Virginia. A influenciadora, que estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, viajou de jatinho até Goiânia para participar da celebração ao lado do jogador e de familiares.





Vini Jr. encanta ao brincar com filho de Virginia

Uma outra publicação compartilhada por Virginia Fonseca nos Stories do Instagram chamou a atenção dos seguidores. No vídeo, Vini Jr. surge segurando José Leonardo no colo durante a festa infantil, enquanto incentiva o pequeno a tocar na pata de um animador fantasiado de vaca.







Na sequência, o jogador comemora quando o menino consegue completar o desafio. “Fofinho da mamãe”, escreveu Virginia na legenda da publicação.

Reprodução/Instagram Vini Jr. encanta ao protagonizar momento fofo com José Leonardo.





Poliana Rocha exalta paternidade de Zé Felipe após postagem de Virginia

Logo após a repercussão do vídeo no qual Vini Jr. interage com José Leonardo, Poliana Rocha usou as redes sociais para exaltar a paternidade de Zé Felipe, pai dos filhos de Virginia.

“Pai é pai”, escreveu a esposa de Leonardo ao compartilhar uma foto do filho ao lado da neta, Maria Flor.

Reprodução/Instagram Poliana Rocha reage após vídeo de Vini Jr. e José Leonardo.



