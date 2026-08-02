Reprodução/Internet Fernanda Gentil foi anunciada pela TV Connect USA

Fernanda Gentil é a mais nova contratada da TV Connect USA, emissora aberta em língua portuguesa voltada à comunidade brasileira nos Estados Unidos. O anúncio foi feito após a jornalista participar da cobertura da Copa do Mundo de 2026 pela CazéTV e representa mais um passo em sua carreira desde a saída da Globo, em março de 2023, depois de 15 anos na empresa.

Na nova emissora, a apresentadora terá participação fixa no programa Breaking Fast, comandado por Viviane Romanelli, além de integrar outros projetos da grade. Entre as novidades está o quadro Momento Gentil, que abordará temas ligados ao cotidiano e ao universo dos brasileiros que vivem no exterior.

O anúncio sobre a contratação de Fernanda Gentil foi feito por Dony De Nuccio, ex-âncora da Globo e atual CEO e sócio majoritário da TV Connect USA. Em publicação nas redes sociais da emissora, ele destacou a trajetória da jornalista e celebrou sua chegada ao canal.

Emissora amplia presença nos Estados Unidos



“A Fernanda tem uma assinatura. Ela consegue ser leve sem ser superficial. Bem-humorada sem perder a profundidade. Espontânea, sem abrir mão da credibilidade. Talvez seja justamente por isso que tudo pareça tão simples quando ela está no ar. A Fernanda não entra em cena. A cena é que passa a ser dela”, escreveu o comunicador.

Fundada em Orlando, a TV Connect USA passa por um processo de expansão desde que Dony De Nuccio assumiu o comando da operação. Segundo a empresa, o sinal já foi ampliado para Massachusetts, Connecticut e Califórnia, alcançando mais de 12 milhões de pessoas em quatro estados norte-americanos.

A estratégia da emissora prevê investimentos em jornalismo, entretenimento e esportes voltados ao público brasileiro residente nos Estados Unidos. Além de Fernanda Gentil, o elenco reúne nomes como Paulo Sérgio, Viviane Romanelli e Gabi Pasqualin. Nas últimas semanas, o canal também anunciou as contratações de Amaury Jr., que comandará um programa de entrevistas e lifestyle, e de Márcia Sensitiva, que participará de um novo talk show previsto para estrear ainda neste semestre.