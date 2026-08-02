Ana Castela, de 22 anos, voltou a roubar a cena nas redes sociais. A Boiadeira compartilhou um novo ensaio no Instagram na noite deste sábado (1º) e deixou os seguidores impressionados ao exibir o abdômen trincado.
Nas fotos, a sertaneja aparece com um visual inspirado no universo country, usando chapéu, calça jeans de cintura baixa, cinto com fivela grande e um top preto com a palavra "Cowgirl". O look destacou a barriga definida da cantora, que vem mostrando os resultados da intensa rotina de treinos.
A publicação ultrapassou 220 mil curtidas em poucas horas e foi tomada por elogios. "Ultimamente cê tá gostando de mexer com o nosso coração, né? Maravilhosa", escreveu um fã. "Vou malhar agorinha", brincou outra seguidora. "Meu sonho é ter uma barriga tanquinho dessa", comentou uma terceira.
Ana Castela deu resposta afiada após crítica ao corpo
Recentemente, Ana Castela também viralizou ao rebater um comentário maldoso sobre seu corpo. Depois de publicar fotos exibindo sua evolução física, conquistada com musculação e futevôlei, a cantora recebeu centenas de elogios, mas um internauta resolveu provocar.
"E a bunda nada, ainda", escreveu o usuário.
Sem deixar barato, a Boiadeira respondeu na lata: "Mas bunda dá pra crescer, né. O pint* que é difícil, meu amigo."
A resposta repercutiu rapidamente e rendeu uma onda de apoio à cantora. "É maravilhoso devolver o constrangimento", comentou uma internauta. "Eu amo que ela responde mesmo", escreveu outra. "Ela tem um corpão maravilhoso e natural, e ainda aparece gente para criticar", disse uma fã. "Quem fala o que quer escuta o que não quer. Amei a resposta", completou outra seguidora.