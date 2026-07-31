Reprodução/Instagram/@lucianohuck Luciano Huck, Benício e Angélica

Luciano Huck comemorou a aprovação de Benício, de 18 anos, no ensino superior na última quinta-feira (30). O apresentador postou uma foto ao lado de Angélica, sua esposa, para comemorar a conquista do filho.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, o casal apareceu feliz para celebrar a conquista do rapaz.

"Parabéns, Beni! Valeu todo esforço e dedicação", disse o apresentador na imagem exibida para os seus seguidores.

Benício foi aprovado em uma instituição de ensino superior localizada na cidade de São Paulo. No mês passado, o filho do contratado da Globo havia dividido nas redes sociais sua rotina de estudos. Na época, ele afirmou que estava frequentando um cursinho para poder cursar Engenharia de Produção.

Além de Benício, Angélica e Huck, tem outro filho no ensino superior. Joaquim, primogênito do casal, cursa Administração na Universidade de Nova York (NYU), uma das instituições de maior prestígio dos Estados Unidos.

Luciano Huck e o novo domingo

O Domingão com Huck, passou por uma reformulação na emissora carioca. Antes, dirigido por Hélio Vargas, agora, está sob novo comando. A direção-geral agora passará a ser dividida por Daniel Faria e Barbara Maia. A mudança faz parte de uma transição que havia sido desenhada há meses.

Hélio Vargas se despediu da equipe durante uma edição ao vivo do Domingão. Além de ter deixado três programas gravados para as férias do marido de Angélica.

A primeira edição ao vivo, com tudo novo, ocorrerá em 16 de agosto, quando estreia mais uma temporada da Dança dos Famosos, principal quadro da atração. De sucesso do Domingão, o quadro ocupa bom tempo das edições do programa e ainda não teve seus participantes revelados.

Huck e Angélica

Os dois estão juntos desde 2004 e são pais de Joaquim, de 21 anos, Benício de 18, e Eva, de 13 anos. O apresentador sempre diverte o público da sua atração ao levar experiências pessoais de sua família para o programa.

O mesmo já chegou a atender uma ligação de Joaquim durante a gravação do Quem Quer Ser um Milionário, causando risos na plateia ao vivo.



