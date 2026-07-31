Divulgação/Masterchef Turquia Eren Kasikci.

Eren Kasikci, vencedor do "MasterChef Turquia 2021", morreu aos 37 anos. O corpo do chef de cozinha foi encontrado dentro de sua casa, no distrito de Kilyos, em Istambul, após familiares estranharem a falta de contato e acionarem as autoridades, que constataram o falecimento após entrarem no imóvel.

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Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada. Tratado inicialmente como morte suspeita, o caso segue sob investigação da polícia turca, que busca esclarecer as circunstâncias da morte de Kasikci.

Preocupação da esposa levou autoridades a encontrarem o corpo

Segundo relatos, a esposa de Kaiskci ficou preocupada após inúmeras tentativas de contato com o chef de cozinha. Sem resposta, ela contatou um amigo da família que vivia em Istambul e pediu que ele verificasse como Kaiskci estava. As informações são do Turkiye Today.







Ao chegar no local, o amigo não obteve resposta ao bater na porta. Na sequência, ele acionou as autoridades locais que entraram na propriedade e constataram o óbito.

Ao discutir detalhes da cena do crime, um veículo de comunicação local afirmou que uma das mãos do chef de cozinha parecia estar estendida na direção de medicamentos colocados em uma mesa de cabeceira. No entanto, essa informação não foi confirmada pelas autoridades e o caso continua sob investigação.

Quem foi Eren Kasikci

Nascido em Kirikkale, em 1989, Eren Kasikci era casado e tinha uma filha. Ele chegou a cursar Turismo na Universidade Ondoluz Mayis, porém, não concluiu o curso. Posteriormente, em 2013, formou-se em culinária em uma escola de gastronomia.

Kasikci passou a trabalhar em cozinhas de diversos hotéis de Istambul, onde adquiriu larga experiência. Após alguns anos, mudou-se para a ilha de Gokceada, no Mar Egeu, onde tornou-se chef de cozinha de um hotel voltado para surfistas.





Ele ficou conhecido do grande público turco após vencer a edição de 2021 do "MasterChef Turquia". Posteriormente, ele retornou à franquia televisiva para as edições All Stars e Altin Kupa.

Conhecido como "Kizil Sakal", que significa "Barba Ruiva", Kasikci conquistou o público por sua disciplina e pratos focados no sabor.

Após a vitória no "MasterChef", Kasikci criou uma franquia de restaurantes, a Kizil Sakal Sandwich & Burger. Nos últimos meses, ele se preparava para abrir uma nova filial no distrito de Kurtkoy, em Pendik, e vinha enfrentando uma rotina intensa de trabalhos voltados para a expansão de seus negócios.