Reprodução/Melissa Haidar/Band MasterChef Brasil na Band

O MasterChef Brasil continua indo ao ar na Band. No entanto, a atração, que estreou em 2014 e se tornou um grande fenômeno da TV brasileira, não consegue mais emplacar bons índices de audiência para a emissora do Morumbi.

O reality culinário, que chegou a registrar média geral de 7,0 pontos em 2015 e marcou 10,2 pontos em sua final, hoje sofre para ultrapassar a marca dos 2,0 pontos de média na Grande São Paulo.

De acordo com dados obtidos pela reportagem, o MasterChef Brasil 13 registrou 1,5 ponto de média, índice considerado baixo para o horário da Band. A situação do reality hoje é totalmente diferente da observada em seu lançamento, em 2014. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

No ar há 12 anos, o MasterChef Brasil já teve 27 temporadas. Entre as diferentes versões do programa, com cozinheiros amadores, profissionais, idosos, jovens, famosos e até ex-participantes, a atração segue confirmada na programação da Band para 2027.

Em junho, a emissora definiu os 18 participantes da 13ª temporada do MasterChef Brasil. O vencedor, além de conquistar o troféu de melhor cozinheiro do país, receberá um prêmio de R$ 300 mil e uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu.

Briga com a Globo

Durante o Upfront da Globo, realizado em outubro de 2025, a emissora carioca provocou a concorrente por meio da chef Renata Vanzetto, jurada do Chef de Alto Nível.

Renata ironizou o programa da Band durante o evento voltado ao mercado publicitário. "Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas", afirmou na ocasião.

A declaração levou Paulo Marinho, presidente da Globo, a ligar para Cláudio Giordani, CEO da Band, para pedir desculpas pelo comentário.

Sobre o MasterChef Brasil

A atração é comandada por três chefs jurados; a mudança ocorreu, principalmente, com a saída de Ana Paula Padrão da apresentação. A competição de culinária da Band agora é liderada pelo trio de jurados.

Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem no prumo da atração. O programa tem como objetivo encontrar o melhor cozinheiro do país por meio de provas duras e que exigem muito esforço.



