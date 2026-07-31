Reprodução/Internet Globo iniciou pesquisa sobre hábitos do público aos domingos

A Globo iniciou uma avaliação de sua programação de domingo após resultados de audiência abaixo das expectativas em diferentes horários da grade. A preocupação é com atrações da tarde e da noite, que perderam público nas últimas semanas. Diante do cenário, a emissora decidiu buscar informações para entender os hábitos dos telespectadores e definir possíveis ajustes.

A direção daencomendou uma pesquisa para identificar o que o público deseja assistir aos domingos. O levantamento será enviado nas próximas semanas e servirá como uma das bases para o próximo Upfront comercial da empresa.

Entre as maiores preocupações está o desempenho de Em Família com Eliana, que continua abaixo das expectativas, mesmo após investimentos da emissora. O programa tem perdido parte do público recebido dos filmes da Temperatura Máxima. Já o Domingão com Huck tem dificuldades para manter os telespectadores do futebol, cenário que abre espaço para o crescimento de SBT e Record na faixa noturna.

Fantástico em baixa

O Fantástico também enfrenta seu momento mais delicado em audiência. O jornalístico caminha para fechar 2026 com o pior desempenho de sua história e acumula oito semanas consecutivas sem liderança na Grande São Paulo. No domingo (26), marcou 14,23 pontos de média entre 20h32 e 23h36, enquanto as plataformas de streaming alcançaram 16,46 pontos no mesmo período.



O dominical não sabe o que é liderar a audiência na principal metrópole do país desde a noite de 31 de maio, quando levou um empurrãozinho do amistoso disputado entre Brasil e Panamá, disputado imediatamente antes do jornalístico. Naquela ocasião, turbinado pela entrega de 33 pontos da partida, o noticioso conquistou o seu melhor desempenho do ano, com 18,7 pontos de média, espantando 4 milhões de telespectadores do futebol.

Desde então, o Show da Vida enfrenta um cenário de terra arrasada na principal metrópole do país. A primeira derrota da série de oito edições consecutivas em segundo lugar foi observada na edição de 7 de junho, suplantada pelos streamings por 15,1 a 16,2 pontos. Na semana seguinte, em 14 de junho, a derrota foi por 16,3 a 18,7 de média. Em 21 de junho, foram 16,6 contra 17,4 dos serviços de vídeo. Fechando o mês, no dia 28, o noticioso foi derrotado por 15,3 a 16,7 pontos.