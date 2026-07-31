Incrível o figurino da Xuxa em seu show. Aquilo não era o figurino dela e eu me pergunto quem desenhou uma roupa onde ela mostra tanta coisa assim? Então vão me dizer que a Xuxa é assim e no passado ela se vestia assim e eu digo que não. No passado ela jamais mostrou tanto o corpo desnudo quanto mostrou no último show.Ela de frente foi algo raro e que jamais foi mostrado na TV. Será que só eu vi aquilo? Não, eu sei que muita gente também viu.Não é o caso de ser moralista. Se ela faz aquilo de mostrar tudo o que ela mostrou para causar, então está bom, ela causou e muito.Eu vi muito Show da Xuxa e sei qual era o figurino dela. Eu sei muito bem qual era o motivo daquilo tudo.Aliás, eu quero contar para a Xuxa que ela não foi a primeira Rainha dos Baixinhos a se vestir da maneira como ela se mostrava.Em 1958, na TV Tupi canal 3, a Virgínia Lane, que era amante confessa do então presidente Getúlio Vargas, aparecia em um programa de TV para crianças, de nome Sessão Pim Pam Pum, patrocinado por uma fábrica de brinquedos, e aparecia vestida de coelhinha, aos moldes das coelhinhas da Playboy.Ela tinha as pernas tão lindas quanto a Xuxa, mas não mostrava a lateral frontal como a Xuxa mostrou.As bochechas da Virgínia Lane eram escondidas até as virilhas.A gente gostaria de saber se o que a Xuxa mostrou é o novo normal das cantoras.
Poxa, eu me esqueci que a Xuxa não sabe cantar.Perdão, plateia, o que vale é o som que a plateia ouve.