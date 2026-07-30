Reprodução/LinkedIn/Eduardo Meirelles Morre o jornalista Eduardo Meirelles

O jornalista Eduardo Meirelles faleceu na madrugada desta quarta-feira (29), aos 30 anos, no Rio de Janeiro. Além de trabalhar como repórter, ele escreveu a biografia de Lucélia Santos - Coragem Para Lutar (2022).

Natural de Luziânia, Goiás, Meirelles se formou pela Universidade de Brasília (UnB). De acordo com Analai Nava, prima do jornalista, afirmou nas redes sociais que o jovem teria passado mal durante a madrugada, ainda conseguiu descer do apartamento e pediu ajuda ao porteiro, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).





No entanto, quando a equipe chegou, já constataram o óbito do repórter. De acordo com Aline Dutra, amiga de Eduardo, no seu perfil social, a causa da morte foi em decorrência de um infarto fulminante.

O corpo de Eduardo será levado da capital fluminense para Luziânia, Goiás, onde sua família reside, nesta quinta-feira (30). Informações sobre a despedida serão divulgadas em breve.

Lucélia Santos lamenta morte

Divulgação/Instagram Lucélia Santos





Em 2022, Eduardo lançou a obra Lucélia Santos - Coragem Para Lutar. A biografia da atriz repercutiu em todo o Brasil. Por o seu perfil social, Lucélia lamentou a morte de Meirelles.

"Meu querido, amado amigo Duda, Eduardo Meirelles. Quanta vida! Quanta paixão você sempre teve em tudo que fez e criou por aqui. Não consigo acreditar. Voa, Duda, com os anjos e a paz. Te amo eternamente. Estaremos juntos eternamente", lamentou.

O jornalista contou a história de Lucélia Santos e sua trajetória política da atriz brasileira que ganhou o mundo pelo sucesso da trama "Escrava Isaura". A novela mais vendida pela TV Globo é de maior sucesso de todo o planeta.

Na obra, o repórter trouxe depoimentos de personalidades como Betina Vianny, Cristina Pereira, Carlos Minc, Zezé Weiss, Angela Mendes, Gomercindo Rodrigues e Pedro Neschling. Além de outros fatos sociais que marcaram a vida da personalidade da televisão brasileira.

Quem era Eduardo Meirelles

Nascido em Luziânia, Goiás, Eduardo Vieira de Lima Meirelles foi voluntário na Anistia Internacional, diretor do Centro Acadêmico de Comunicação da UnB e trabalhou na defesa dos estudantes de baixa renda na União dos Estudantes (UNE).

Eduardo foi assessor de imprensa no Senado Federal. Em 2019, passou a defender os povos originários e apresentou o podcast sobre meio ambiente, foi quando conheceu Lucélia Santos, atriz que protagonizou A Escrava Isaura (1976). Meirelles também atuou como apresentador na TV Justiça.