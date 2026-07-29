Reprodução Instagram Grazi Massafera

Grazi Massafera compartilhou nesta quarta-feira (29) os últimos momentos de sua viagem a Fernando de Noronha. Em um álbum de fotos publicado nas redes sociais, a atriz surgiu usando um biquíni rosa enquanto aproveitava o cenário paradisíaco do arquipélago. A publicação também reuniu registros das paisagens locais e momentos de tranquilidade vividos durante a estadia.

Na legenda do post, Grazi se despediu do destino turístico com a frase: "Até logo, ilha da magia". Para acompanhar as imagens, a atriz escolheu a música "Divino Sexual", de Anitta, que reagiu à publicação nos comentários.

Reprodução Instagram Grazi Massafera

O álbum rapidamente recebeu elogios de amigos famosos e seguidores. "Linda e iluminada", escreveu Angélica. A atriz Carla Marins comentou: "Adoro seus dumps". Já Anitta definiu a colega como "deslumbrante".

Entre as mensagens dos fãs, não faltaram elogios ao visual da artista. "O biquíni rosa combina demais com você!!!! Linda!", escreveu uma seguidora. "A mulher mais linda do Brasil se chama Grazi Massafera", afirmou outra . "Absurda de tão linda!" e "Perfeita demais" também estiveram entre os comentários deixados na publicação.

Próximo trabalho no streaming

Após a temporada em Fernando de Noronha, Grazi Massafera se prepara para a estreia de seu próximo trabalho no audiovisual. A atriz integra o elenco de "Corrida dos Bichos", novo filme original do Prime Video, que será lançado no dia 7 de agosto e figura entre as principais apostas brasileiras da plataforma para 2026.

Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o longa-metragem mistura ação, ficção científica e crítica social ao apresentar uma versão mortal do tradicional jogo do bicho. Na trama, pessoas em situação de vulnerabilidade são controladas por milionários em uma competição violenta por um prêmio milionário, colocando a vida de seus entes queridos em risco.

Divulgação Prime Video Grazi Massafera e Rodrigo Santoro

Elenco reúne grandes nomes

Além de Grazi Massafera, o filme conta com nomes como Anitta, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso, Seu Jorge, Thainá Duarte, João Guilherme, Silvero Pereira, Leandro Firmino, Jade Sassará, Azzy e Jéssica Córes. O protagonista da história é Mano, interpretado por Matheus Abreu, líder de um grupo rebelde que luta contra o sistema responsável por sustentar a competição.







