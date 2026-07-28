Divulgação TV Globo Nova aposta da Globo, Rodrigo Lelis revela desafio de fazer comédia em "Por Você"





Rodrigo Lelis, de 32 anos, está prestes a fazer sua estreia nas novelas da TV aberta em grande estilo. Após interpretar o Padre Bida em "Guerreiros do Sol", produção do Globoplay, o ator integra o elenco de "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo, que estreia no dia 17 de agosto, substituindo "Coração Acelerado". Em conversa com jornalistas nesta última segunda-feira (27), ele celebrou a oportunidade de dividir cena com grandes nomes da dramaturgia brasileira e destacou o impacto da trama.

Emocionado, Rodrigo afirmou que fazer parte do projeto é um verdadeiro presente em sua carreira. O ator revelou que tem aproveitado os bastidores para aprender com veteranos com o Zé de Abreu e Antônio Pitanga, que interpretam personagens rivais na ficção, mas compartilham histórias valiosas fora das câmeras.

"Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse elenco incrível, diverso, maravilhoso, em que eu estou tendo a oportunidade de trocar, de aprender. E cá estou eu, entre Antônio Pitanga e Zé de Abreu. Que coisa linda. Isso, para mim, é um presente incrível da vida", declarou.

Aprendizado com os veteranos

Segundo Rodrigo, um dos maiores privilégios da produção tem sido a convivência com artistas que ajudaram a construir a história do cinema e da televisão brasileira.

"Vocês acham que eles são rivais na novela, mas nos bastidores eles estão ali contando sobre a história do cinema e a história da televisão. Essas figuras que fundaram o cinema e a televisão brasileira, vamos dizer assim", comentou.

Divulgação/Manoella Mello José de Abreu e Antonio Pitanga são os rivais Próspero e Clemente em "Por Você"





O ator também destacou o ambiente colaborativo da novela e elogiou a diversidade do elenco e da equipe de direção, que conta com mulheres à frente de importantes núcleos da produção.

"É uma novela sobre mulheres e temos mulheres também dirigindo. Eu acho isso muito incrível também", afirmou.

Quem é Toy em 'Por Você'?

Na trama, Rodrigo Lelis dará vida a Toy, um jovem carismático e boa-praça que vive na Vila Maravilha. Filho de Próspero, personagem de José de Abreu, ele cresceu em meio às constantes rivalidades do pai com Clemente, interpretado por Antonio Pitanga, dono de outro estabelecimento da região.

Sem muita disposição para o trabalho, Toy nunca demonstrou grande interesse em seguir uma profissão ou assumir responsabilidades. Tudo muda, no entanto, quando conhece Leandra, personagem de Giovanna Grigio.

A jovem é médica residente do Hospital & Maternidade Luz e também herdeira do empreendimento. Encantado pela "doutorinha", Toy decide fazer o que ninguém imaginava: trabalhar para conquistá-la.

Para ficar mais perto do hospital e aumentar as chances de viver um romance com Leandra, ele monta uma banca de pastéis na feira livre que acontece nas proximidades do local. A partir daí, o personagem passa a se dividir entre o novo ofício e as investidas amorosas, prometendo protagonizar momentos divertidos ao longo da novela.

Uma novela sobre o olhar para o outro

Rodrigo acredita que o principal diferencial de "Por Você" está justamente na mensagem proposta pelo título da obra. Em sua visão, a trama convida o público a refletir sobre empatia e sobre a importância de enxergar o mundo pela perspectiva do outro.

"No meio de uma sociedade que está tão egocêntrica, falar sobre você, sobre a perspectiva do outro, Por Você, eu acho que isso é um ganho, só pelo nome em si. E eu acho que todos os personagens têm esse lugar da perspectiva do outro na história", explicou.

O ator destacou ainda que o núcleo do qual faz parte terá um importante papel no equilíbrio entre os momentos dramáticos e cômicos da trama.

Divulgação/Manoella Mello Rodrigo Lelis





Desafio na comédia

Embora já tenha transitado por diferentes gêneros ao longo da carreira, Rodrigo admitiu que a comédia ainda é um território relativamente novo em sua trajetória artística.

"Estrear na televisão com essas pessoas nesse núcleo, que é um núcleo de comédia, é um desafio também. Acho que eu fiz pouca comédia na minha vida, mas a comédia é algo muito potente também e ela transforma muito", destacou.

Para o ator, o humor presente no núcleo familiar de Toy será fundamental para aproximar o público dos personagens e trazer leveza à narrativa, que também aborda temas mais profundos.

Ao final da conversa, Rodrigo não escondeu a felicidade pelo momento profissional que está vivendo e fez questão de elogiar o elenco da produção, que reúne nomes consagrados e novos talentos da dramaturgia nacional. "Estou muito, muito feliz. Tenho certeza que isso vai ser muito bonito", concluiu.



