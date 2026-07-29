Reprodução/Internet Quem Ama Cuida superou 25 pontos pela primeira vez

Quem Ama Cuida continua a sua trajetória ascendente no horário nobre da Globo. Pela quarta vez em um intervalo de apenas três semanas, a novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto conquistou o seu melhor desempenho da história e, nesta terça-feira (28), suplantou a barreira dos 25 pontos de média pela primeira vez. No entanto, a trama precisou de uma ajuda de vários fatores para conseguir emplacar seu novo recorde de telespectadores.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram quesubiu por conta do bom desempenho do Jornal Nacional, responsável pelo maior pico de telespectadores do dia (26,57 às 21h08), e pela ausência de uma novela na mesma faixa horária do SBT. A soma dos dois fatores, aliada ao crescimento natural da trama nas últimas semanas, culminou com o novo recorde do folhetim.

Em sua faixa horária completa, das 21h19 às 22h24,conquistou 25,21 pontos de média e assegurou a preferência de 40,65% dos televisores ligados na principal metrópole do país. O pico de audiência da trama, de 25,97 pontos, foi obtido em seu primeiro bloco de exibição, às 21h32. A trama anotou números ainda mais expressivos no Rio de Janeiro: na capital fluminense, foram 29,73 pontos de média, com um pico de 30,80 também registrado às 21h32.

Outros destaques

Com o seu novo recorde de público, a história de Walcyr Carrasco e Claudia Souto passou a se destacar ainda mais na comparação com as suas antecessoras. Em sua 11ª semana de exibição,já emplacou uma audiência média que só foi registrada (ou superada) por Três Graças em sua 19ª semana. A trama também leva a melhor na comparação com Vale Tudo (levou 15 semanas para alcançar a marca) e Mania de Você (nunca alcançou número semelhante).

A transmissão da Copa Sul-Americana, pelo SBT, marcou 4,90 pontos de média e atingiu pico de 6,62, garantindo a vice-liderança no horário. Na Band, o Jornal da Band registrou 3,06 pontos e permaneceu em terceiro lugar, com vantagem de 4% sobre o canal de Silvio Santos (1930-2024). Já a edição nacional do Cidade Alerta, na Record, alcançou 5,86 pontos de média e chegou ao pico de 9,00 pontos.