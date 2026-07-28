Andressa Urach é uma mulher muito ativa e altiva.
Eu conheci a Andressa em 2014. Ela foi atriz de uma produção de teatro que eu fiz. Depois, não nos encontramos mais. Mas eu acompanho os movimentos dela.
Ela fala mesmo o que tem que falar e não fala pelas costas. Ela fala na frente.
Agora, ela ficou tiririca com a Sonia Abrão.
A Andressa gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que a Sonia falou muito mal dela e que ela está cansada da apresentadora.
Falou coisas mais pesadas que, em respeito aos leitores e às leitoras, eu não vou reproduzir. Mas foram declarações de cunho sexual.
Eu gosto das duas, mas esta é uma briga entre elas, e elas têm que resolver.
Se a Sonia Abrão falou mal da Andressa, é porque isso dá engajamento.
A Sonia, com toda a experiência dela, não joga o jogo da TV com pessoas que não dizem nada.
Então, é assim. Uma bate, a outra apanha, mas depois bate também.
Eu gosto das duas, e cada uma faz o seu jogo e usa as redes sociais da maneira que prefere.
Isso é o show da vida.