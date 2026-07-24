Reprodução Intsgram/Divulgação Grazi Massafera exalta "Equilibrium II" e diz que Anitta "se supera"

Grazi Massafera não escondeu a admiração pelo novo trabalho de Anitta. A atriz usou as redes sociais para elogiar "Equilibrium II", nono álbum de estúdio da cantora, que dá continuidade ao projeto iniciado em abril deste ano. Em uma publicação, Grazi definiu a obra como uma "coletânea" e uma "obra de arte", destacando a espiritualidade e a humanidade presentes no trabalho.

"Que coletânea. Que obra de arte. Generosidade. Humanidade. Espiritualidade... Emocionada e arrepiando até agora!!! Anitta, você se supera!!! Obrigadaaaaaaaa", escreveu a atriz.

Novo capítulo de "Equilibrium"

"Equilibrium II" retoma as reflexões sobre amor, espiritualidade e ancestralidade apresentadas no primeiro volume do projeto. O disco chega acompanhado de um curta-metragem musical que transforma as novas canções em poesia visual, abordando temas como autoconhecimento, cultura brasileira e religiões de matriz africana, com destaque para o candomblé.

No audiovisual, Anitta explora sua conexão com os orixás, a natureza e rituais místicos, além de promover uma mensagem de combate à intolerância religiosa. Musicalmente, o álbum mistura diferentes ritmos brasileiros, como funk, forró, reggae e ijexá.

O trabalho reúne participações especiais de grandes nomes da música brasileira, como Maria Bethânia, Alceu Valença, Mart'nália, MC Tha, Alexandre Carlo, Mestrinho, King Saints, Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC's, Kbrum e Grupo Ofá.

"Me coloquei inteira nesse disco"

Anitta também comentou sobre o processo criativo do projeto e destacou o caráter pessoal da obra.

"Me coloquei inteira nesse disco. Quem ouvir vai perceber isso. São músicas que têm muito da minha espiritualidade, da minha visão de mundo, das brasilidades que me encantam e pitadas autobiográficas também. Cada escolha, tanto musical quanto visual, tem intenção aqui. Tenho muito orgulho do que estamos entregando", Anitta

Famosos rasgam elogios

Grazi Massafera não foi a única celebridade a demonstrar entusiasmo com o lançamento. Diversos famosos comentaram a publicação da cantora nas redes sociais e exaltaram a grandiosidade do projeto.

"Vejo arte, amor e fé", escreveu Eliana. Gloria Groove afirmou que ainda está se recuperando do "banho de arte, música, dança, brasilidade, ancestralidade e verdade" proporcionado pelo trabalho.

Já Ana Paula Renault foi além e apostou no potencial internacional do álbum. "Anitta, não olhe agora!!! Mas tem um Grammy na sua bolsa", brincou. Ivete Sangalo resumiu a obra como "coisa mais linda", enquanto Bruna Griphao declarou: "VOCÊ É INACREDITÁVEL!!!".



