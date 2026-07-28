Divulgação/Fábio Rocha Lucy Ramos e Sheron Menezzes

Lucy Ramos e Sheron Menezzes prometem emocionar o público como as melhores amigas Juli e Bela em "Por Você", próxima novela das sete da TV Globo. Em conversa com a imprensa nesta última segunda-feira (27), as atrizes falaram sobre a parceria construída nos bastidores da produção e celebraram a oportunidade de abordar temas como amizade feminina, maternidade e as diferentes escolhas das mulheres.

Apesar de já se conhecerem do meio artístico, Lucy e Sheron revelaram que nunca haviam desenvolvido uma amizade próxima antes da novela. Agora, a convivência diária durante as gravações tem aproximado as duas, que enxergam semelhanças entre a relação que estão construindo e a dinâmica de suas personagens.

Divulgação/Fábio Rocha Lucy Ramos e Sheron Menezzes

Amizade que ultrapassa a ficção

Lucy Ramos contou que está vivendo um momento especial com a nova produção e destacou a conexão que vem surgindo entre ela e Sheron Menezzes.

"Estou muito feliz, realizada, dando tudo o que eu posso. Está sendo mágico, divertido. Eu e Sheron estamos fazendo uma amizade, a gente se conhecia profissionalmente, mas é a primeira vez que estamos tendo esse contato, é uma descoberta. Eu e Sheron somos bem diferentes uma da outra, como a Juli e a Bela, mas a gente se dá muito bem. A gente se respeita, se entende, então é muito gostoso", Lucy Ramos

Maternidade e carreira em pauta

Sheron Menezzes também destacou que um dos principais atrativos do projeto é justamente a maneira como a novela aborda questões femininas contemporâneas. Para a atriz, discutir maternidade e carreira é fundamental, especialmente por apresentar diferentes perspectivas sobre as escolhas das mulheres.

"A primeira coisa que me encantou foi a relação feminina, falar de amizade, de mulheres, de maternidade, que é um assunto que me encanta. Falar de você querer ser mãe e querer ser carreira. Você ter essa opção. E quando cai no colo essa maternidade que não está nos planos da Bela e como ela lida com tudo aquilo. Sou mãe, não vivi todas essas fases, mas acho que mexe com a gente pensar em tudo o que pode vir", Sheron Menezzes

Na novela, Bela precisará lidar com situações inesperadas que colocarão em debate seus desejos pessoais, suas responsabilidades e os caminhos que escolheu para a própria vida.

Estreia em agosto

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, "Por Você" tem direção artística de André Câmara e chega à programação da TV Globo no próximo dia 17 de agosto.



