Reprodução/Instagram Ex-namorado de Inés Garcia a acusa de estar namorando Lamine Yamal por interesse.

Inés Garcia, namorada do jogador Lamine Ymal, voltou aos holofotes nesta segunda-feira (27) após seu ex-namorado, Gonzalo Torres, acusá-la de estar se relacionando com o atleta por interesse. Por meio das redes sociais, o influenciador publicou um desabafo repleto de alegações, porém, apagou logo em seguida.

Na publicação, Gonzalo afirmou que, num primeiro momento, optou por não se pronunciar sobre o relacionamento que teve com a modelo, mas decidiu se manifestar após, segundo ele, Inés ter dito que os dois não estavam apaixonados e que ele seria apenas um amigo.

"Guardei tudo o que aconteceu entre nós como um homem e nunca falei muito. Mas agora você anda por aí dizendo que nós não estávamos apaixonados, que eu era apenas seu amigo", começou o influenciador.

Na sequência, Gonzalo questionou as intenções de Inés no namoro com o atacante do Barcelona. Ele ainda acusou a modelo de estar com Lamine Yamal por interesse e afirmou que ela pretende engravidar para receber uma pensão.

"Você não o ama. Você só quer engravidar e prendê-lo por causa da pensão da criança. Espero que ele perceba isso a tempo", acusou.

Nos destaques do Instagram de Gonzalo, aparecem fotos postadas por Inés e repostadas por ele há cerca de 13 semanas. Em um dos registros publicados pela modelo, ela surge ao lado do influenciador e o nome dele aparece acompanhado de vários corações. Já em outro, eles surgem sorridentes, em clima de romance, sugerindo que existiu, de fato, uma relação entre os dois.

Até o momento, nem Inés e Yamal não se pronunciaram sobre o caso.





Quem é Inés Garcia?

Inés Garcia, de 21 anos, alcançou a fama mundial em maio deste ano, ao assumir o namoro com o jogador Lamine Yamal, de 19. Natural de Sevilha, no Sul da Espanha, ela atua como modelo e influenciadora digital.





Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, Inés costuma compartilhar conteúdos relacionados à moda e estilo de vida.

Durante a Copa do Mundo 2026, a modelo se destacou por seus looks básicos, compostos em sua maioria, por sandálias sem salto e calças jeans, o que a diferenciou de outras namoradas e esposas de jogadores que apostaram em produções mais glamourosas para acompanhar os jogos.