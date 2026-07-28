Divulgação Huda Beauty chega ao Brasil em Agosto de 2026

Assim como o inverno em Game of Thrones, a chegada de Huda Beauty é uma lenda disseminada entre todos os apaixonados por beleza no Brasil. “Huda está chegando” foi um boato contado inúmeras vezes e, em meio até mesmo a marca brasileira que registrou o nome Huda por aqui, teve que ser postergado. Mas agora finalmente temos uma data para a chegada dessa marca de Dubai criada por Huda Kattan: Julho de 2026.

A marca foi fundada em 2013, nascida a partir da experiência de Huda Kattan como maquiadora e da relação próxima que ela construiu com a sua comunidade nas redes sociais. Na última década, a marca se expandiu significativamente, ganhando mercados e desenvolvendo produtos que têm como alvo os consumidores finais e também maquiadores, tendo como base de formulação a resistência, a alta entrega de pigmentação e o impacto no primeiro Swatch. Com isso, Huda Beauty se tornou um dos padrões de excelência em maquiagem no mundo.

Huda Beauty corrobora com um fenômeno comum às marcas importadas de grande desejo: ela já está presente muito antes de chegar aqui oficialmente. Com essa criação de desejo, Huda Beauty se tornou um item obrigatório nas malas de viagem dos brasileiros que visitavam os países que comercializavam a marca, além de ser uma querida nas lojinhas de importados. É como se já tivéssemos a marca antes dela chegar. E essa escassez e desejo são o maior asset da marca, que agora vai chegar já trazendo mais de 170 produtos para o Brasil, incluindo os produtos mais celebrados: Easy Bake Loose & Pressed Powder, Lip Stains, Faux Filter Luminous Matte Concealer, entre muitos outros.

Divulgação Huda Beauty chega ao Brasil em Agosto de 2026





"A chegada de Huda Beauty ao Brasil representa um momento importante para a Sephora. É uma marca que nossos clientes acompanham há anos e que passa a integrar nosso portfólio de exclusividades, reforçando nosso compromisso de trazer ao país algumas das principais referências do mercado global de beleza", afirma Renata Nakano, Diretora de Merchandising da Sephora Brasil.

Esse movimento de chegada vai além do registro de todos os produtos na Anvisa ou da logística de distribuição desse estoque por um país continental: é um reconhecimento da importância do consumidor brasileiro no panorama global de beleza e uma oportunidade de expansão para a marca, que agora vai contar com um feedback super plural de um público altamente exigente e que enfrenta condições climáticas absurdamente variadas por todo o território nacional: uma oportunidade única de Huda Beauty seguir em seu caminho de evolução cosmetológica.

Reconhecida por promover mais transparência na indústria e por sempre se reinventar, atendendo ao desejo dos consumidores, assim como criando itens-desejo como o pop socket com o pó compacto Easy Bake, a marca torna a beleza mais acessível e divertida para todos. Com uma linguagem cada vez mais clean e minimalista, Huda Beauty a cada dia foca mais na performance e inovação de suas fórmulas, trazendo durabilidade tecnológica, o que, sob o ponto de vista do consultor de desenvolvimento que vos fala, é a receita para o sucesso em um país que inventou a maquiagem blindada. Suas paletas de sombras também trazem para nós um capítulo inédito em formulação, com variedades de acabamentos que raramente são encontradas nas marcas que temos por aqui.

Divulgação Huda Beauty chega ao Brasil em Agosto de 2026





Guiada por sua comunidade, Huda Beauty incentiva a celebração da individualidade e da autoexpressão para além da maquiagem, o que pode ser observado na variedade de influencers contratados e no reconhecimento de profissionais pela marca por todo o mundo. Por conta dessa trajetória autêntica e comprometida com a constante evolução, a marca também recebeu diversos prêmios de prestígio, entre eles o Allure Best of Beauty Award, Elle Beauty Award e Cosmopolitan Beauty Award.

Os produtos estarão disponíveis exclusivamente no aplicativo da Sephora Brasil a partir de 31 de julho, no e-commerce dia 01 de agosto e chegarão às lojas físicas da rede em 4 de agosto.