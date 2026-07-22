Reprodução/X Jogador expandia sua cartela de negócios

O sucesso de Lamine Yamal já não se restringe às quatro linhas dos gramados europeus. Consolidado como um dos maiores nomes do futebol contemporâneo e agora campeão mundial com a Esapnha, o jovem de 19 anos deu um passo definitivo rumo ao topo do universo da moda.

Conhecido por seu estilo autêntico e de forte apelo urbano, Yamal assina sua primeira coleção-cápsula em parceria com a tradicional marca norte-americana de jeans American Eagle, com lançamento oficial marcado para o próximo dia 3 de setembro de 2026.

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A estratégia de lançamento, estrategicamente posicionada para o período de volta às aulas, nos Estados Unidos, promete movimentar o mercado global de vestuário jovem. Composta por 25 peças exclusivas, a linha trará modelagens masculinas e unissex, refletindo principalente a essência do guarda-roupa do atleta. Segundo Craig Brommers, diretor de marketing da American Eagle, a paleta de cores foi pensada para “remeter à riqueza da cultura espanhola”.







“Lamine participou ativamente do processo de criação das peças, focando em unir seu street style característico ao DNA clássico e descontraído da American Eagle”, destacou Brommers em entrevista recente à revista Women’s Wear Daily (WWD). A parceria coroa um ano de estreita colaboração. Yamal assumiu o posto de embaixador global da marca em janeiro de 2026, abrindo portas para uma fusão bem-sucedida entre o esporte e as tendências da Geração Z.







Impacto do craque

O impacto de Lamine Yamal na cultura pop ganhou traços ainda mais marcantes após a recente conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026, quando desbancou a Argentina na grande final. Em celebração ao título mundial da seleção espanhola, a American Eagle promoveu uma ação de marketing durante o último fim de semana: a marca mudou temporariamente seu nome para “Lamine’s Eagles”.

A campanha incluiu a criação de um logotipo especial estampando as iniciais do jogador, além de uma bola de futebol customizada em patchwork de jeans. Para eternizar o momento, um dos modelos clássicos de calças da marca foi oficialmente renomeado como The 19 Jean.