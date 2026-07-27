Reprodição/Instagram/dedesecco Deborah Secco no Fortal 2026, em Fortaleza

Deborah Secco esteve no Fortal 2026, em Fortaleza, no último sábado (25), e chamou atenção ao escolher um look especial para a ocasião. Com o objetivo de curtir uma das maiores micaretas do país, a atriz surpreendeu ao aparecer usando um visual em tom de amarelo pastel, composto por um top de gola alta e uma saia curta drapeada, que deixou a barriga à mostra.

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Como em outras ocasiões, a produção da atriz deu o que falar e os detalhes do look repercutiram nas redes sociais. Deborah escolheu um acessório metálico dourado aplicado à saia, uma longa cauda no mesmo tecido do conjunto e complementos na mesma tonalidade, como bolsa e salto.

Reprodição/Instagram/dedesecco Deborah Secco no Fortal 2026, em Fortaleza





Além disso, o visual ainda contou com um rabo de cavalo bem alto e brincos maxi.

Reprodição/Instagram/dedesecco Deborah Secco no Fortal 2026, em Fortaleza

Vale destacar que a passagem pelo Fortal aconteceu logo após uma temporada de descanso merecida de Deborah Secco, em Fernando de Noronha, ao lado da filha, Maria Flor, de 10 anos. Para a alegria dos internautas, ao longo do mês, a famosa compartilhou vários cliques, incluindo um ensaio de biquíni à beira-mar durante o pôr do sol.

Como forma de se despedir do local, a atriz escreveu: "Obrigada, Noronha". Assim como outras fotos, a veterana recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. "A perfeição existe, tem nome e sobrenome: Deborah Secco", disse um. "Cada dia mais linda", declarou outro. "Hoje tá difícil ser hétero", disparou uma terceira.

Reprodição/Instagram/dedesecco Deborah Secco se despede de Fernando de Noronha





Deborah Secco fala sobre Bruna Surfistinha

Convidada do programa A Cúpula, exibido na noite de quinta-feira (23) e comandado por Felipe Titto, a atriz relembrou os desafios enfrentados nos bastidores da produção que marcou sua carreira no cinema.

Como todo mundo já sabe, a artista nunca teve medo de aceitar novos desafios profissionais, e um dos maiores foi interpretar Bruna Surfistinha no longa lançado em 2011. Sincera, ela contou que, na época, o diretor do filme não a queria como protagonista, mas isso mudou após realizar um teste.

Reprodução/Youtube Deborah Secco no A Cúpula





Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o processo não foi nada fácil para a atriz, que, inicialmente, não tinha a intenção de aceitar o convite. Durante a conversa com Felipe Titto, ela confessou ter ficado em conflito, mas sentiu a presença de Deus o tempo inteiro, dizendo que aquele papel seria dela. Insegura sobre o que fazer, a atriz ligou para os seus amigos mais próximos.

"Aí liguei pro Daniel Filho, que foi o cara que me dirigiu em Confissões de Adolescente, que me ensinou tudo que eu sei sobre dramaturgia, câmera, luz. Liguei: 'Daniel, e aí? Não faz, não faz, não faz, vai acabar com a sua carreira'. Aí eu desliguei e Deus falava: 'você vai fazer'", disse.

"Aí liguei pro Diogo Reis, meu diretor, amigo, o cara que me botou na Globo: 'Não faz'. Aí liguei pro Jorge Furtado, não faz. Liguei pra minha mãe: 'Vou me matar'. Liguei pro meu ex-marido, na época marido: 'vou me separar'. Eu falei: 'ok, Deus, não vai dar, tá muito puxado pra mim'", continuou Deborah Secco.

É importante destacar que, na época, a atriz era casada com Roger Flores, com quem ficou até 2013. Durante as gravações e a preparação para o longa Bruna Surfistinha (gravado em 2009 e lançado em 2011), o ex-casal enfrentou diversas turbulências no casamento.

Ao longo da conversa, Deborah explicou que recebeu muitos conselhos para recusar o papel, mas sentia que Deus mostrava um caminho diferente. "Eu peguei o contrato, sentei na mesa pra dizer: 'olha, eu não vou fazer'. Mas, quando eu vi, tava assinado. E quando eu vi, eu tava me preparando, e quando eu vi, eu tava filmando", brincou.



