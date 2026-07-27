Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann compartilha fotos de biquíni e exibe boa forma aos 47 anos

Carolina Dieckmmann aproveitou o último domingo (26) para relaxar e renovar as energias. Aos 47 anos, a atriz compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais em que aparece curtindo um dia de sol usando um biquíni de alças finas com detalhe transpassado na cintura, evidenciando a barriga definida.

Nos registros, a artista alternou cliques coloridos e em preto e branco e, em clima descontraído, deixou uma mensagem carinhosa aos seguidores. "Êeee, domingão 'bão'. Boa semana, pessoal. Beijo!", escreveu na legenda da publicação.

Seguidores enchem publicação de elogios

Nos comentários, os fãs não economizaram elogios . "Maravilhosa", escreveu uma internauta. "A vitamina D da gata em dia! Amo!", comentou outra . "Espetáculo", disse uma seguidora. "Linda demais", acrescentou mais uma.

Atriz enfrentou internação após gravações de "A Viagem"

Apesar do momento de descanso compartilhado nas redes sociais, Carolina viveu recentemente um período delicado em sua vida pessoal e profissional. A atriz revelou que precisou ser internada após as gravações do longa-metragem "A Viagem", inspirado na novela exibida originalmente em 1994, no qual interpreta a personagem Diná.

Em entrevista ao programa "Cinejornal", do Canal Brasil, a artista contou que o trabalho teve um impacto significativo em sua saúde física e emocional. Segundo ela, o envolvimento intenso com a personagem contribuiu para o desgaste que enfrentou durante as filmagens.

Estevam Avellar/TV Globo Rodrigo Lombardi e Carolina Dieckmmann vivem os protagobistas

"Eu adoeci e fiquei muito mexida. Foi um trabalho que acabei levando muito comigo, fiquei muito cansada, abatida e precisei ser internada. Não consegui fazer a última viagem do filme por causa disso", revelou.

Carolina também explicou que acredita que o componente emocional teve papel importante no quadro de saúde que enfrentou. "Tenho a impressão de que o que aconteceu comigo teve um componente emocional, porque não consegui me separar completamente da personagem. A viagem final será feita em chroma key. Passei por uma sucessão de lutos que ainda estão muito presentes, e sinto que tudo isso foi se acumulando", completou a atriz.



