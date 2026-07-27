Reprodução/Internet Caminho das Índias voltou a viralizar no TikTok

Caminho das Índias (2009) voltou a chamar atenção nas redes sociais 17 anos após a exibição original na Globo. A novela escrita por Gloria Perez ganhou novo fôlego no TikTok, onde vídeos com músicas da trilha sonora passaram a receber uma enxurrada de comentários de brasileiros repletos de referências aos personagens da trama.

Caminho das Índias domina comentários no TikTok

O movimento começou em perfis estrangeiros que utilizaram canções indianas popularizadas pelo folhetim. Em pouco tempo, usuários brasileiros transformaram a seção de comentários em um espaço para relembrar cenas, personagens e bordões da produção protagonizada por Juliana Paes e Rodrigo Lombardi.

A conta Keeping Up With the Indians, que faz referência ao reality Keeping Up with the Kardashians (2007-2021), recebeu diversas mensagens após publicar um vídeo com uma das músicas da novela.

“Tá virando trend agora, mas a gente já dança desde 2009”, escreveu uma internauta.

“Vocês são primos dos Anandas? Manda beijos pro Raj e Maya!”, brincou uma internauta. Outros usuários também citaram personagens da novela. “E os gêmeos da Camila [Isis Valverde] e do Ravi? Já estão grandes? Mandei lembranças ao seu Opash [Tony Ramos]”, comentou uma seguidora. “Não, algoritmo, eu já vi Caminho das Índias esse ano, só ano que vem agora”, publicou uma internauta.

Personagens seguem vivos na memória dos fãs

Situação semelhante ocorreu com a criadora de conteúdo Priya Verma, que também utilizou uma das músicas da novela em um vídeo. “Invocou os brasileiros”, escreveu uma internauta. “Mande lembranças para minha grande amiga Maya”, comentou outra.

Na novela da Globo, Maya (Juliana Paes) é uma bela jovem indiana, pertencente a uma família tradicional de comerciantes, que chegou à idade de se casar. Seus pais, Manu (Osmar Prado) e Kochi (Nívea Maria), estão à procura de um bom marido para ela, de acordo com os costumes indianos, porém o que eles não imaginavam é que Maya se apaixonou por Bahuan (Márcio Garcia).

Um rapaz de origem humilde e um dálite que, segundo os textos sagrados hindus, é considerado impuro e condenado a nem mesmo tocar com sua sombra um integrante das castas, onde os dálites estão reservados os trabalhos mais pesados e insalubres, além de um destino miserável.

No passado, os pais de Bahuan, dois empregados intocáveis, foram queimados vivos em uma fogueira após tocarem em seu patrão, e após essa tragédia, Bahuan foi adotado pelo brâmane Shankar (Lima Duarte) — integrante da casta mais alta da sociedade indiana —, que escandaliza os mais tradicionais por conta de sua atitude. O relacionamento de Maya e Bahuan desagrada seus pais, que haviam escolhido o pretendente Raj (Rodrigo Lombardi), em comum acordo entre as duas famílias.

Raj é um jovem executivo culto e elegante, que durante uma viagem de trabalho no Rio de Janeiro, conheceu e se apaixonou pela brasileira Duda (Tania Khalill), com quem fez planos para o futuro. O indiano, porém, não tem coragem de enfrentar os pais Opash (Tony Ramos) e Indira (Eliane Giardini), e romper com a tradição familiar, e termina o relacionamento amoroso para se casar com Maya.