Divulgação Paolla Oliveira

Paolla Oliveira estreou no cinema de terror nacional com o longa-metragem A Herança de Narcisa, que entrou em cartaz nos cinemas no último dia 9 de julho. Em entrevista recente, a atriz abriu o jogo sobre a nova fase da carreira e revelou que só agora conquistou a liberdade de escolher os papéis que deseja interpretar, tanto na televisão quanto no cinema.

"Tem lugares que a gente só consegue chegar se tiver tempo e experiências. A maturidade traz algo muito bom e libertador: o poder de escolha", disse a atriz em entrevista à Folha de S. Paulo.

Paolla, que passou boa parte dos seus 22 anos de carreira a atuando em novelas, agora se aventura no cinema e no streaming, estrelando produções mais ousadas e dando vida a personagens mais complexos, como Ana, protagonista de "A Herança de Narcisa".

Na história, Ana é assombrada por memórias da mãe (Narcisa), que faleceu recentemente. Ao receber a casa em que cresceu como herança, a relação entre as duas volta a assombrá-la.





Paolla dá vida às duas personagens, que têm personalidades completamente diferentes: enquanto Ana é reservada, misteriosa e modesta, a mãe, uma ex-vedete, era festeira, vaidosa e carismática.

Os papéis interpretados pela atriz no longa-metragem, que se diferem das mocinhas e vilãs que ela já viveu na televisão, são reflexos da autonomia que o atual momento da carreira lhe permite. Segundo a atriz, por um período de sua trajetória na teledramaturgia, ela viveu no automático, agarrando todas as oportunidades que surgiam.

"Eu costumo dizer que vivi um tempo da minha carreira no modo sobrevivência, fazendo o que aparecia. As oportunidades não eram sobre escolhas, eram sobre tê-las e não deixar passar." Paolla Oliveira







Sobre o filme

O roteiro de "A Herança de Narcisa" surgiu a partir de experiências pessoais da diretora Clarissa Appelt, que voltou a morar com a mãe durante a pandemia de Covid-19. Para dar origem à história da trama, ela envolve elementos de ficção à mudança e morte da avó.

Na história, a personagem Ana é assombrada por memórias da mãe, que faleceu recentemente, e quer vender a casa onde passou sua infância e dividir o dinheiro com seu irmão mais novo, Diego. Entretanto, quando o espírito de sua mãe começa a dar sinais de presença na casa, fica claro que Narcisa ainda tem domínio sobre a filha, mesmo depois da morte.



