Lívia Andrade posa de biquíni em viagem à Ibiza.
Reprodução/Instagram
Lívia Andrade posa de biquíni em viagem à Ibiza.

Lívia Andrade, de 43 anos, encantou os seguidores ao surgir exibindo toda a sua boa forma em novas fotos de biquíni. Em uma sequência de imagens publicadas nas redes sociais neste domingo (26), ela aparece renovando o bronzeado e aproveitando o verão europeu na praia de Cala de Sant Vicent, em Ibiza, na Espanha.

Para a ocasião, a apresentadora elegeu um biquíni cortininha, com estampa em tons de bordô e aplicações de bolas de madeira nas tiras laterais finíssimas. O look foi combinado com um blusão esvoaçante marrom, um lenço amarrado na cabeça e óculos escuros. 

Nas imagens,  Lívia surge deslumbrante, exibindo abdômen trincado e o bumbum torneado, com a paisagem paradisíaca do local ao fundo. “Vibes e muito Sal Grosso”, escreveu a beldade na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, seguidores rasgaram elogios ao corpaço de Lívia Andrade.“Que isso Brasil, que maravilhosa”, escreveu um. “Lívia, tu é linda demais, mano”, declarou outro. “Lindíssima. Um espetáculo”, elogiou um terceiro usuário do Instagram. 

Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram
Lívia Andrade curte férias em Ibiza.. Foto: Reprodução/Instagram



Lívia Andrade curte Ibiza com Anitta e outros famosos

A Espanha parece ter virado um refúgio para os famosos durante o período de férias. Neste domingo (26),  Angélica compartilhou um carrossel de fotos nas redes sociais, da temporada na ilha, e mostrou que a viagem reuniu celebridades como Anitta, Lívia Andrade, Maisa, Ronaldo Fenômeno e os influenciadores digitais Álvaro, Lucas Guedez, e Rafa Uccman.

Famosos brasileiros curtem Ibiza.
Reprodução/Instagram
Famosos brasileiros curtem Ibiza.

Nas imagens, Lívia aparece em diferentes momentos, participando de almoços, jantares e curtindo  Ibiza ao lado do grupo de famosos e de outros amigos da família Huck.

Em um vídeo publicado por Lívia no Instagram,  ela surgiu dançando a coreografia da música “Sal Grosso”, single que faz parte do álbum  EQUILIBRIVM IIlançado por Anitta em 23 de julho. Na gravação, a apresentadora surge ao lado da cantora, de Lucas Guedes, de Rafa Uccman e de Álvaro, fazendo a desafiadora dança que viralizou nas redes sociais.

Novo romance

Lívia Andrade, que estava solteira desde o conturbado fim de seu relacionamento com o empresário Marcos Araújo, anunciado em agosto de 2025, parece ter encontrado um novo amor.

Atualmente, a apresentadora está vivendo um romance com Alex Poatan, um dos principais nomes do  MMA. O novo casal se conheceu durante as gravações de um episódio do programa "Domingão com Huck", da Globo, em março deste ano. Desde então, eles engataram um relacionamento discreto.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-07-27/livia-andrade-posa-de-biquini-e-exibe-corpao-em-ibiza--vibes-e-muito-sal-grosso.html
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