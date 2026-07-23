Reprodução/instagram/Anitta Anitta se emociona ao falar sobre novo álbum

Anitta, de 33 anos, surgiu em sua conta pessoal do Instagram bastante emocionada, nesta quinta-feira (23), para falar sobre o seu novo trabalho: Equilibrium II. O álbum não contará apenas com novas músicas, como também com um trabalho visual de mais de meia hora.

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Como de costume, a artista fez questão de falar com os seus seguidores e chorou ao dizer que não tinha palavras para descrever o quanto gostou do material final. O trabalho é a segunda parte do compilado lançado em abril.

"Acabei de assistir finalizado ao nosso lançamento de hoje e eu estou muito emocionada. É o trabalho mais lindo que eu já fiz em toda minha vida, é o trabalho mais lindo que já vi. Nunca vi nada tão lindo", disse a cantora, chorando muito.

"Muito emocionante, muita mensagem, muita importância, muita beleza. Acho que vocês vão se emocionar também. São mais de 30 minutos de... Não consigo nem descrever", acrescentou.

Em seguida, a famosa agradeceu a todos os profissionais responsáveis pela captação de imagens, pelos roteiros e pelo trabalho no set de filmagens. Na sequência, ela ainda definiu os artistas envolvidos na obra como "magníficos".

Reprodução/instagram/Anitta Anitta chora nas redes sociais

Está incrível, acabei de assistir e não paro de chorar de emoção. Estou sem acreditar que a gente conseguiu fazer algo do jeito que eu imaginei. Preciso agradecer, obviamente, a todos os profissionais envolvidos (...). Vocês vão ver isso tudo hoje. Espero que fiquem tão tocados quanto eu. Quando vocês assistirem, vocês vão entender. Preparem-se, vocês nunca viram nada igual Anitta













Equilibrium II

O álbum Equilibrium II será lançado às 21h desta quinta (23). O projeto visual será lançado com exclusividade pelo canal Multishow, mas também será disponibilizado ao público nas plataformas digitais.

O disco r eúne 17 faixas inéditas e conta com uma série de colaborações com grandes nomes da música brasileira, incluindo “Ogum Me Rodeia”, com Maria Bethânia; “Não Me Cutuca”, com Alceu Valença; e “Feitiço”, com Mart'nália.

Além disso, outros nomes de peso também estão confirmados, como Mestrinho, MC Tha, Alexandre Carlo, King Saints, Los Brasileros, Katú Mirim, Letícia Fialho, Brô MC's, Kbrum e o Grupo Ofá.

Reprodução/Instagram Anitta





Vale destacar que, como dissemos, esse é o segundo álbum da nova era da cantora. O primeiro saiu no dia 16 de abril, com 15 músicas, incluindo feats com vários artistas, como Liniker, Marina Sena, Os Garotin e Shakira. Portanto, agora, com a segunda parte do projeto lançada, os fãs já podem se preparar para a turnê desses álbuns.

A primeira cidade a receber o show será Porto Alegre, no dia 1º de agosto. Já no dia 8, a artista se apresentará em São Paulo. No dia 15 de agosto, ela mostrará seu novo trabalho em Fortaleza; no dia 22, em Niterói; e no dia 29 do mês, em Salvador.



