Reprodução Instagram Patrícia Poeta exibe boa forma em fotos de biquíni durante viagem à Turquia

Patrícia Poeta aproveitou o último domingo (26) para dividir com os seguidores alguns momentos de descanso durante as férias em Bodrum, cidade localizada na costa sudoeste da Turquia. A apresentadora de 49 anos publicou uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni verde enquanto renovava o bronzeado em Bodrum, um dos destinos turísticos mais famosos do país.

Nas imagens compartilhadas no Instagram, a jornalista posa sorridente na sacada do quarto do hotel e também aproveita o sol em um deck de frente para o mar. Em clima de tranquilidade, Patrícia exibiu toda a beleza do cenário paradisíaco e esbanjou simpatia nos registros.

Reflexão sobre liberdade e conexão com a natureza

Na legenda da publicação, a apresentadora compartilhou um texto poético sobre sua personalidade e a fase que está vivendo durante a viagem.

"Eu sou filha do sol. Trago os pés no chão e a alma banhada pelo mar. Eu sou filha da luz. Nada me prende, nasci para caminhar, livre por onde a vida me levar. Eu sou libriana, filha do mundo. Leve, independente e de coração sempre aberto", escreveu.

Reprodução Instagram Patrícia Poeta

Famosos exaltam beleza da apresentadora

Nos comentários da publicação, fãs e celebridades fizeram questão de destacar a boa forma e o carisma de Patrícia Poeta.

"Uma foto mais linda que a outra", escreveu um perfil dedicado à jornalista. "Tá lindaaaa", comentou uma internauta. "Uma deusa", elogiou outra.

Entre os famosos que reagiram ao post estão Sabrina Sato, que escreveu "Muita beleza", Scheila Carvalho, que comentou "Maravilhosa", e Claudia Raia, que resumiu a publicação em um elogio: "Linda de viver".







