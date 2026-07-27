Reprodução Instagram Francisco Vitti comenta fase nas redes sociais: "A internet é divertida também"

Francisco Vitti não descarta um retorno às novelas. Longe de um papel fixo na teledramaturgia desde "Malhação – Pro Dia Nascer Feliz" (2016), da TV Globo, o ator de 29 anos afirmou que voltaria a atuar em folhetins caso receba uma oportunidade que faça sentido para sua carreira. Atualmente, porém, o artista tem concentrado seus esforços na produção de conteúdo para as redes sociais.

Em entrevista ao PLAY VIEWS, durante um evento realizado no Qualistage, no Rio de Janeiro, Francisco contou que continua estudando e se preparando para futuros trabalhos como ator, embora esteja satisfeito com o momento que vive na internet.

Questionado sobre a possibilidade de voltar à TV, o artista foi direto ao responder que mantém as portas abertas para novos projetos. "Eu volto. Se tiver uma oportunidade boa eu volto. Volto sim, eu gosto. Sigo estudando, sigo me preparando para quando chegar uma oportunidade eu estar aí", afirmou.

Francisco também destacou que tem aproveitado a liberdade criativa proporcionada pelas redes sociais. "Mas a internet é divertida também. Tenho me dado bem lá", acrescentou.

Reprodução Instagram Francisco Vitti

Dedicação ao universo digital

O ator revelou que tem gostado de explorar o ambiente digital e pretende seguir produzindo conteúdos dentro do que considera confortável para si. "É um universo interessante. Você pode mostrar o que você quiser e aí você constrói ali uma realidade que as pessoas gostam e está tudo certo", disse.

Ao ser questionado sobre planos maiores envolvendo a internet, Francisco explicou que prefere deixar as oportunidades acontecerem naturalmente. "Vou de acordo com o que estiver precisando ser feito, entendeu? Vou ali nos meus limites também, está tudo bem. Vou fazer meus videozinhos, falar minhas besteirinhas e acho que meu plano é continuar assim", comentou.

Família de artistas

Filho dos atores Valéria Alencar e João Vitti e irmão do ator Rafael Vitti, marido de Tatá Werneck, Francisco afirmou que a família costuma trocar conselhos sobre diversos assuntos do dia a dia, mas que as conversas vão muito além da carreira artística.

"A gente troca dicas sobre tudo. Acho que principalmente dicas de vida, né? Dicas de casa, eu moro sozinho. Às vezes eu preciso saber como faço isso, uma comidinha diferente. Acho que é mais por aí", revelou.

Reprodução Instagram Rafael Vitti, João Vitti, Francisco Vitti e Valéria Alencar

Segundo ele, por estarem há tantos anos no meio artístico, as conversas sobre profissão acontecem de maneira bastante natural. "No mais, a gente já troca ideia sobre isso há tantos anos. Nem se tem dica mais para dar", concluiu.

Vale lembrar que o último trabalho de Francisco Vitti na televisão foi uma participação especial no remake de "Elas por Elas", exibido em 2023.







