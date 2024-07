Reprodução: Instagram Rafa Vitti

O ator Rafael Vitti, casado com a humorista Tatá Werneck, abriu o álbum de fotos em aula de gastronomia nesta quarta-feira (3). "Desenvolvendo habilidades e aprendendo muito! Esse mês promete muitas preparações", escreveu ele na legenda da publicação.

No álbum, Vitti aparece trajado para trabalhar na cozinha, além de mostrar os momentos em que teve aula de professores especializados e os pratos que preparou. O ator está fazendo aulas na renomada Le Cordon Bleu, uma escola de gastronomia.

Nos comentários da publicação, os seguidores do artista se surpreenderam com o talento do astro. "Rafael culinário é bom demais! Esperando você lançar seu canal aqui ou um quadro. Vai ser lindo te acompanhar em mais uma coisa que você gosta", expressou uma internauta.

Rafael Vitti e professora de gastronomia Reprodução: Instagram Comida feita pelo ator Reprodução: Instagram Ovo feito pelo ator Reprodução: Instagram Comida feita pelo ator Reprodução: Instagram

"Rodrigo Hilbert fazendo escola", ironizou uma segunda. "Esperando a receita de ovos mexidos de restaurante", desejou uma terceira. "TU é demais mesmo, né? Perfeito", enalteceu uma quarta.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.