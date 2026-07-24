Reprodução Instagram Vitão prepara lançamento de "Mosaico" e promete álbum cheio de brasilidade





Vitão está prestes a iniciar uma nova fase na carreira. Durante a gravação audiovisual de "Fragmentos: A Experiência", projeto de Ludmilla realizado no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (23), o cantor revelou ao PLAY VIEWS que finalizou a entrega de seu novo álbum para a distribuidora. Intitulado "Mosaico", o trabalho promete reunir a essência da música brasileira com influências do soul e do R&B.

Aos 26 anos, o artista afirmou que o disco já está nos ajustes finais e deve chegar às plataformas digitais em breve. Empolgado com o lançamento, Vitão contou que estava com saudade de apresentar um projeto inédito ao público.

"Tô pra lançar álbum agora, tô prestes a lançar álbum, tava entregando meu álbum hoje pra distribuidora e muito breve vai vir o álbum 'Mosaico'. Vai estar nas plataformas e nas ruas aí, em todo canto. Bastante música nova, mano, tô felizão, tava com saudade de lançar som assim", declarou.

Reprodução Instagram Vitão





Brasilidade e músicas românticas

Segundo o cantor, "Mosaico" terá forte influência da música brasileira, sem deixar de lado as referências internacionais que marcam sua trajetória artística. O projeto mistura ritmos nacionais com elementos do soul e do R&B, além de trazer canções inspiradas em suas experiências pessoais e em um clima mais romântico.

"Muita brasilidade, mano. A mistura que eu sempre gostei muito de trazer a nossa raiz brazuca sendo muito misturada com o soul, com o R&B, com as coisas que a gente ouve lá de fora também, da música de fazer amor, né, mano, e com muitas das minhas vivências reais também. Eu coloco sempre um traço muito autoral nos sons", explicou.

Ao final da entrevista, Vitão ainda deixou um recado aos fãs que aguardam novidades: "Viva a música brasileira. Em breve tem música aí na pista."















