Reprodução/Instagram Virginia Fonseca inaugura nova academia, WeGym

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar na última semana ao lançar sua mega academia, a WeGym, localizada em Goiânia. O novo empreendimento da influenciadora promete atrair centenas de usuários e, por meio das redes sociais, ela deu mais detalhes sobre quanto os interessados terão que desembolsar por mês para frequentar o local.

Ao comemorar a novidade, Virginia detalhou uma série de vantagens. "Vai sair por R$ 259 por mês se você fechar o plano anual. Digo mais: se fizer a matrícula na primeira semana, vai ganhar um perfume de R$ 339! Você vai ganhar de brinde se fizer a matrícula nessa primeira semana", disse nos Stories do Instagram.

Segundo a influenciadora, os primeiros frequentadores da WeGym terão outros benefícios: "A taxa de matrícula que é R$ 50, se você fechar nessa primeira semana, não precisa pagar. É só levar 4 kg de alimentos não perecíveis, tá? Exceto sal e açúcar. Levou alimento, não precisa pagar os R$ 50 de taxa".





Doação para instituições voltadas para acolhimento feminino

Ainda nos Stories, Virginia anunciou que o lucro obtido no primeiro mês da WeGym, será doado para instituições. "Nesse primeiro mês, o que a gente fizer de lucro a gente vai doar para três instituições que cuidam de mulheres", prometeu a loira.

Apesar do anúncio, até o momento, a influenciadora não revelou os nomes das instituições que serão beneficiadas com a iniciativa. O mistério acabou causando polêmica e dividindo opiniões de internautas.

Plano de 37 dias

Focada no público feminino, Virginia ainda apresentou um plano especial com 37 dias, voltado apenas para mulheres.

A iniciativa prevê que, em vez dos 30 dias tradicionais, a mensalidade terá validade de 37 dias, compensando os dias do mês em que as mulheres costumam interromper os treinos devido ao período menstrual.

Como é a WeGym?

A nova academia de Virginia Fonseca conta com uma estrutura de quase 6.000 m². O espaço possui 400 aparelhos de musculação, 100 de cardio e um setor de quase 300 m² voltado exclusivamente para o uso de mulheres.





Outras comodidades do empreendimento são: sala de massagem, salas de aula coletivas, sala de spinning e área de treinamento funcional.