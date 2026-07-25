Reprodução/Instagram/@antoniocbernardes Mussunzinho abre o coração

O ator Mussunzinho abriu o coração sobre seu problema com álcool. Em uma postagem no Instagram, o ex-Fazenda afirmou que parou de beber ao ver que criou uma "relação tóxica" com a bebida. "Tomei a decisão de pedir ajuda", disse.

A situação foi compartilhada pelo artista na tarde da última sexta-feira (24). De acordo com ele, foi necessário se afastar do mundo virtual para refletir sobre o vício.

"Nos últimos meses, eu entendi que tinha muita coisa na minha vida que eu precisava enfrentar antes de voltar a aparecer aqui normalmente. Eu estava vivendo uma relação muito tóxica com o álcool", disse.

Há 45 dias eu tomei a decisão mais árdua da minha vida, que foi parar de beber e pedir ajuda. Eu não estou gravando esse vídeo porque eu venci essa batalha; muito pelo contrário, eu estou gravando esse vídeo porque está só no começo. Mussunzinho

Mussunzinho afirmou que, ao voltar às redes sociais, achou justo compartilhar seu dilema com os seguidores. O artista ainda enfatiza que não sabe como serão os próximos dias, mas que a luta é diária.

"Eu acho que seria injusto eu voltar a postar coisas sem falar sobre isso. Então essa é a verdade. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Só sei que, por hoje, eu escolhi ficar sóbrio. É um dia de cada vez. E loucura mesmo é viver a sobriedade", enfatizou.

Mussunzinho recebe apoio

Nas redes sociais, famosos e fãs deram o maior apoio ao ator. Ainda na legenda de sua publicação, o ex-participante de A Fazenda comentou que não era fácil pedir ajuda: "Nem sempre é fácil admitir que precisamos de ajuda. Mas, às vezes, o passo mais corajoso que a gente pode dar é justamente esse", soltou.

"Força, parabéns. Vai passar", afirmou Sérgio Guinze."Te admiro, te quero bem e estou contigo, pretão! Você é muito importante e amado", afirmou o médico e ex-BBB Fred Nicácio."Te amo, meu caçula! Força nessa dura batalha", enfatizou o ator David Junior.

O ator Mussunzinho abriu o coração sobre seu problema com álcool. Em uma postagem no Instagram, o ex-Fazenda afirmou que parou de beber ao ver que criou uma "relação tóxica" com a bebida. "Tomei a decisão de pedir ajuda", disse. pic.twitter.com/jOW6urt80k — iG (@iG) July 25, 2026





Trajetória de Mussunzinho

É um ator brasileiro e filho do humorista dos Trapalhões, o Mussum (1941-1994). Iniciou sua carreira na novela América, em 2005, a convite de Glória Perez. Já em 2009, Caminho das Índias contracenou com Neusa Borges.

Apresentou a TV Globinho e fez sucesso em Malhação 2014, vivendo Wallace Batista. Fez também "A Força do Querer" e "Os Suburbanos". Em 2021, integrou o elenco de A Fazenda, sendo o segundo eliminado da edição, com 23,52% das intenções para ficar contra Bil Araújo e Dayane Mello.



