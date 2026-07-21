Reprodução/Instagram Cantora fez um último pedido antes de morrer em julho de 2025

Estreou na última segunda-feira (20), no Globoplay, o documentário "Preta - Eu Não Ando Só". A data marca exatamente um ano da morte da cantora Preta Gil , em 20 de julho de 2025, aos 50 anos de idade, nos Estados Unidos. A produção audiovisual emociona o público ao revelar os b astidores e os momentos mais íntimos da reta final da vida da artista, que enfrentava um câncer colorretal diagnosticado em janeiro de 2023.

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O ponto central revelado pelo documentário são os desdobramentos de quando Preta Gil e seu círculo íntimo receberam a notícia de que o tratamento experimental, realizado nos Estados Unidos e voltado especificamente para pacientes com estágios avançados da doença, não estava surtindo o efeito desejado. O empresário e amigo Marcello Azevedo detalhou a rigidez e a dinâmica do procedimento médico.





"Quando o remédio não faz tanto efeito, eles são obrigados a tirar ela do teste, porque precisa dar a vez para outra pessoa", contou. Segundo Azevedo, após os médicos aconselharem que a cantora retornasse o foco para o aconchego da família diante da irreversibilidade do quadro clínico, a reação de Preta foi de profundo silêncio: "Ela não falou mais", relembrou.







O Último pedido

A dor da perda de Preta Gil ainda ganha contornos de extrema delicadeza através das lembranças de Marina Morena, irmã de criação da cantora. Ela compartilhou com o público qual foi o ultimo pedido de Preta Gil antes de sua partida: “Ela disse: 'Meninas, vamos orar?'. Foi isso, foram as últimas palavras. Depois da oração ela deixou ir", completou Marina, emocionada.

A empresária e amiga Malu Barbosa também reforçou que, foi a partir desse momento de entrega e aceitação, que o cotidiano de Preta Gil mudou drasticamente. Preta ficou em completo silêncio para o mundo externo, optando por se recolher em um estado de repouso absoluto. "Ela não usou mais telefone. Ela desligou, só ficou deitada, dormindo", lamentou Malu.

Preta Gil havia viajado aos Estados Unidos com esperanças renovadas em busca de cura no protocolo experimental. No entanto, após o encerramento das tentativas terapêuticas, a artista se preparava para retornar ao Brasil em uma UTI aérea. A caminho do hospital, ela passou mal nos Estados Unidos e acabou falecendo no dia 20 de julho de 2025.