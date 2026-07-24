Fagner Vilela - iG Nívea Stelmann quer voltar ao Brasil e não descarta retorno às novelas





Nívea Stelmann, de 52 anos, está pronta para escrever um novo capítulo de sua vida. Morando em Orlando, na Flórida, há cerca de nove anos, a atriz revelou que já começou a planejar o retorno definitivo ao Brasil. A declaração foi feita durante uma rara aparição pública na gravação audiovisual de "Fragmentos: A Experiência", projeto de Ludmilla, realizado no Rio de Janeiro nesta última quinta-feira (23).

Em entrevista ao iG, a artista contou que a decisão de voltar ao país está mais relacionada à família e ao desejo de recomeçar do que, necessariamente, à retomada da carreira nas novelas.

Há nove anos morando no exterior, Nívea Stelmann revelou ao iG que pretende voltar a viver no Brasil. Durante a gravação do audiovisual de Ludmilla, no Rio de Janeiro, a atriz de 52 anos também confessou que sente saudade de atuar em novelas e não descarta um retorno à TV. pic.twitter.com/htY748SfTC — iG (@iG) July 24, 2026





Planos de voltar ao Brasil

"Tem nove anos que eu estou lá. Mas agora eu já estou plantando uma sementinha para voltar", afirmou. Questionada se o retorno poderia significar uma volta às novelas, respondeu: "Não sei, tomara. Mas, a princípio, acho que é mais para ficar perto da família mesmo. E para ter uma vida nova de novo".

A atriz também não esconde a saudade dos estúdios de gravação e da rotina de trabalho na televisão. "Muita. Eu morro de saudade. Eu amo fazer isso. Eu me dediquei muito tempo à minha família, só a eles. Agora está na hora de eu olhar um pouquinho para mim, eu acho", declarou.

Longe das novelas desde uma participação especial em "Verão 90", exibida pela TV Globo em 2019, Nívea se afastou dos sets para se dedicar integralmente à família e à nova vida no exterior. Sua última novela completa foi "A Terra Prometida" (2016), da Record.

Aberta aos novos formatos

Durante a conversa, Nívea também comentou sobre os novos formatos de produções audiovisuais, como as novelas verticais, que têm conquistado espaço no mercado. Embora ainda não tenha trabalhado nesse modelo, ela demonstrou estar aberta a novas oportunidades.

"Estamos aí, meu filho. Vamos trabalhar. Eu nunca vi, não posso falar como é, eu não sei. Mas acho que tudo do trabalho é trabalho. Entendeu? Aqui nos Estados Unidos, onde for. Trabalho é trabalho", afirmou.

Nova carreira nos Estados Unidos

Enquanto não retorna ao Brasil, a atriz segue consolidando sua trajetória profissional nos Estados Unidos. Atualmente, ela atua no mercado imobiliário e em negócios voltados para brasileiros que vivem no país, construindo uma nova carreira fora do universo artístico.



