Reprodução/ Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa posa com cavalo

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (5) para abrir um álbum de fotos na praia. Na ocasião, a ruiva aparecia de biquíni enquanto aproveitava o momento para andar a cavalo.

A sequência de cliques foi publicada no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 41 milhões de seguidores. "E assim foi o último dia do ano", escreveu ela como legenda da postagem.





Montada em um cavalo, a atriz aproveitava o recesso de fim de ano para conhecer as paisagens paradisíacas do Caribe, nas Ilhas Turks e Caicos. Além do biquíni, Marina aparecia com um short branco.

Nos comentários, famosos exaltaram a artista. "Perfeita", declarou a intérprete Fernanda Concon, conhecida pelo papel de Alícia em "Carrossel". "Uau", reagiu Maisa. "Lindeusa", prosseguiu Anna Lima.

Os fãs também elogiaram as fotos. "A próxima foto sempre será melhor", destacou uma internauta. "Maravilhosa", acrescentou outra. "Boiadeira ou sereia? Só sei que amei", disse ainda uma terceira.

Carreira

Marina Ruy Barbosa está longe das novelas desde 2023, ano em que viveu a personagem Preciosa Montebello, a vilã de tom cômico da trama "Fuzuê", assinada por Gustavo Reiz.

Desde então, a atriz tem direcionado sua carreira para produções de menor duração, como séries e filmes.

Recentemente, ela chamou atenção ao assumir um dos trabalhos mais contrastantes de sua trajetória profissional. Marina interpretou Suzane von Richthofen na série "Tremembé", do Prime Video.

A obra, que retrata o dia a dia de presos responsáveis por crimes que causaram grande repercussão nacional, foi renovada para uma segunda temporada. As gravações começam no primeiro semestre deste ano.

Nos próximos meses, a atriz também poderá ser vista em "Antártida", produção que contará com sua participação em um papel de destaque. O filme será lançado pelo Globoplay e se passa no continente conhecido pelas baixas temperaturas, embora todas as gravações tenham sido realizadas em estúdios localizados no Brasil.