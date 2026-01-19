Reprodução/ Instagram @marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, usou as redes sociais neste domingo (18) para abrir um álbum de fotos em clima de verão. Na ocasião, a ruiva aparecia de biquíni enquanto aproveitava o momento para renovar o bronzeado.

"Espero que você encontre tempo para ser feliz, não só forte", escreveu como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 41 milhões de seguidores.

No ensaio de veraneio, a atriz apostava em look elegantes. Uma das peças que se destacou foi o traje de banho marrom, combinando coma saia praiana usada por ela na ocasião.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa demais. Ainda por cima, fashionista até na praia", começou uma internauta. "Cuidado para não deixar a pele da cor dos seus cabelos. Passe protetor", brincou uma segunda. "Perfeita", disse ainda uma terceira.

Saiba mais

Marina Ruy Barbosa não atua em novelas desde 2023, quando deu vida à personagem Preciosa Montebello, a vilã de perfil cômico da novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz. Desde esse trabalho, a atriz passou a focar sua carreira em projetos mais curtos, como séries e longas-metragens.

Recentemente, Marina voltou a ser destaque ao assumir um dos papéis mais distintos de sua trajetória artística. Ela interpretou Suzane von Richthofen na série "Tremembé", produção do Prime Video.

A série, que mostra a rotina de detentos envolvidos em crimes de grande impacto nacional, foi confirmada para uma segunda temporada. As filmagens estão previstas para começar no primeiro semestre deste ano.

Além disso, nos próximos meses, a atriz também estará no elenco de "Antártida", filme em que terá um papel relevante. A produção será lançada pelo Globoplay e se passa no continente gelado, apesar de ter sido inteiramente gravada em estúdios no Brasil.

Discreta

Durante participação no videocast "PodDelas", em setembro de 2023, Marina Ruy Barbosa explicou que acompanha as redes sociais com frequência, mas que opta por manter um comportamento discreto em relação à vida pessoal e ao que expõe aos internautas.

"Eu vejo os comentários, vejo tudo. Eu vejo menos do que eu via. Antigamente, eu queria ver tudo e me dava raiva quando eu via coisas que não eram condizentes com a realidade. Mas hoje já sou desapegada, consigo dar uma risada", contou.

"Eu já passei por momentos de muita fake news, de muitas polêmicas que eu fui envolvida. Na hora eu queria falar, explicar, mostrar... Mas o que eu sinto hoje, com a experiência, é que tem vezes que você não precisa ficar se explicando. A verdade vai aparecendo, as coisas vão sendo explicadas por si só", finalizou.