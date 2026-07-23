Reprodução Instagram/ Globo Carolina Dieckmmann relembra medo da rejeição do público em "Laços de Família"









Carolina Dieckmmann revelou que enfrentou prejuízos financeiros e profissionais após raspar a cabeça para interpretar Camila em "Laços de Família", um dos momentos mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira. Durante participação no POD_i, da GloboNews, a atriz contou que não recebeu nenhum valor extra para a mudança radical no visual e ainda perdeu contratos publicitários em razão da caracterização da personagem.

Segundo a artista, muitas pessoas acreditam que ela foi amplamente recompensada pela cena, exibida em 2000, mas a realidade foi diferente. "Primeiro, não ganhei um centavo a mais para raspar a cabeça. As pessoas acham: 'Nossa, quanto será que deram para Carolina Dieckmmann raspar a cabeça?'. Nenhum centavo, nada. Nenhum presentinho", afirmou.

Na novela de Manoel Carlos, Camila descobria um quadro de leucemia e precisava passar por um transplante de medula óssea. Carolina revelou que algumas marcas optaram por encerrar contratos publicitários com ela, por não quererem associar seus produtos à imagem de uma personagem doente.

"Eu tinha campanha de sabonete, campanhas que caíram porque não podiam vincular a imagem do produto a uma pessoa doente. Na época, era um revés. Não era: 'Olha, fica tranquila que vai dar bom para você'. Eu fiquei meses sem fazer nenhuma campanha publicitária porque tinha feito aquilo", relembrou.

Divulgação/TV Globo Laços de Família





Medo da rejeição do público

Além das consequências profissionais, a atriz também enfrentou a preocupação com a recepção do público. No início da trama, Camila era vista como vilã por se envolver com Edu, personagem de Reynaldo Gianecchini, que havia se relacionado com sua mãe, Helena, interpretada por Vera Fischer.

Carolina contou que chegou a ligar para Manoel Carlos para compartilhar sua apreensão. "Maneco, as pessoas estão me odiando muito. Tem comunidade no Orkut. As pessoas não vão ficar com pena de mim quando eu ficar doente", recordou ter dito ao autor da novela.

Na ocasião, o novelista tranquilizou a atriz e afirmou que a mudança na história faria o público sentir remorso pela personagem. A previsão se concretizou. "Depois que eu raspei a cabeça e comecei a sair careca nos lugares, era só abraço, beijo e carinho do público. Parecia que eu não tinha feito nada", afirmou.

Nova percepção sobre a própria beleza

A experiência também transformou a maneira como Carolina Dieckmmann passou a enxergar a própria aparência. A atriz contou que, até então, se via apenas como "uma loirinha de cara de bebê", mas a mudança radical no visual lhe permitiu descobrir novos traços de sua identidade.

"Quando eu raspei a cabeça, vi o meu rosto pela primeira vez com um ângulo, com uma cara de mulher. Tomei um susto positivamente. Pensei: 'Caramba, eu não sou só uma loirinha com carinha de bebê e olho claro'. Eu me enxerguei muito e me achei linda careca. Comecei a curtir a minha cara", Carolina Dieckmmann





Mais de duas décadas após a exibição de "Laços de Família", a cena em que Camila raspa a cabeça continua sendo lembrada como um dos momentos mais emocionantes da televisão brasileira, além de ter contribuído para ampliar o debate sobre a doação de medula óssea no país.



