Reprodução/Instagram Emissora informou que nunca teve interesse no ex de Preta Gil

A Record encerrou os rumores sobre uma possível participação de Rodrigo Godoy na próxima temporada de A Fazenda, prevista para estrear em setembro. A emissora negou qualquer interesse em escalar o personal trainer para o elenco do reality rural apresentado por Adriane Galisteu.

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Procurada, a Record foi direta ao afirmar que "jamais cogitou" o nome de Rodrigo Godoy para integrar o elenco de A Fazenda, descartando qualquer possibilidade de o ex-marido de Preta Gil participar do reality. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o personal trainer sequer chegou a ser considerado oficialmente pela direção da emissora para a atração.





Apesar da negativa oficial da Record, fontes dos bastidores afirmam que Rodrigo Godoy tentou se aproximar de profissionais ligados à TeleImage, produtora responsável pela parte técnica de A Fazenda. Pessoas próximas à produção também relataram que o personal trainer manifestou interesse em participar da disputa pelo prêmio milionário.

Paralelamente, Godoy também teria movimentado as redes sociais com o mesmo objetivo. Segundo relatos, ele manteve conversas com diversos perfis de fofoca para sugerir que estaria cotado para o programa, em uma estratégia para alimentar as especulações sobre uma possível participação no reality rural.

Quem é Rodrigo Godoy?

Rodrigo Godoy g anhou notoriedade nacional durante o casamento com a cantora Preta Gil, morta em julho de 2025, oficializado em 2015, no Rio de Janeiro. A relação chegou ao fim em abril de 2023, justamente no período em que a artista enfrentava um tratamento contra um câncer no intestino.

O término de Preta Gil e Rodrigo Godoy gerou forte comoção e ampla repercussão nas redes sociais após a divulgação de episódios de traição e posturas do personal trainer durante o momento delicado de saúde da cantora. Semanas depois, Preta falou abertamente sobre a infidelidade em diversas entrevistas, enquanto Godoy admitiu publicamente que ainda carregava culpa pelo erro cometido.