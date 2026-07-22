Reprodução/Instagram Apresentadora detonou a postura da influenciadora

Virginia Fonseca voltou a ser o centro de uma polêmica nas redes sociais nesta quarta-feira (22), após compartilhar um registro de seu filho mais novo, José Leonardo, durante uma viagem no jato particular da família. No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o menino aparece dormindo sentado, com a cabeça balançando, o que dividiu a opinião dos internautas e gerou forte sentimento de revolta da apresentadora Sônia Abrão.



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Comentando sobre o caso em seu programa exibido pela RedeTV!, Sônia Abrão não escondeu o incômodo com as imagens e fez críticas diretas à postura de quem gravou a cena e acompanhava o bebê no momento. Para a apresentadora, a cena de um recém-nascido ou bebê dormindo de forma desconfortável não deveria ser tratada com humor ou com naturalidade, como foi feito.





“O bebê está cochilando e ficam gravando. A cabecinha do menino vai para lá, a cabecinha do menino vem para cá, a cabecinha do menino cai para a frente. E está achando isso engraçado. Falta de amor isso gente! Ao invés de deitar esse bebê no colo de segurar a cabecinha dele, deixar ele cochilar sossegado”, disparou Sônia durante a atração, detonando a postura da mãe, Virginia.

O comentário da jornalista colocou em pauta na internet, mais uma vez, o limite entre o compartilhamento da rotina familiar de Virginia e o cuidado com a segurança e o bem-estar dos filhos da influenciadora.





Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, a publicação de Virgínia gerou reações polarizadas. Parte dos seguidores reforçou e apoiou a visão de Sônia Abrão, apontando que bebês precisam de suporte adequado para o pescoço e a coluna, especialmente durante viagens de avião, onde turbulências podem ocorrer a qualquer momento. "Ela falou o que eu penso! Achei ridículo também", comentou uma seguidora. "Parabéns Sonia por falar mesmo!", destacou outra.

Outro grupo saiu em defesa da empresária, argumentando que a situação durou apenas alguns segundos, que a criança estava sob supervisão constante da família. "Acho que a Sonia pega muito no pé da Virginia! Não tem necessidade disso", comentou uma seguidora. "A Virginia sempre sendo massacrada como mãe! Incrível", disse outra.