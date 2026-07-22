Reprodução Instagram Virginia Fonseca acompanha Vini Jr. em visita à cidade natal do jogador no Rio





Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram um dia de lazer juntos nesta quarta-feira (22) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O casal participou de um churrasco na cidade natal do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, cercado por amigos e familiares do jogador.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora compartilhou alguns registros do encontro. Nas imagens, Virginia aparece sentada em uma longa mesa ao lado dos convidados, em um clima descontraído e intimista. O evento reuniu pessoas próximas ao atleta e marcou mais um momento público do casal desde a retomada do relacionamento.

Reprodução Instagram Virginia e Vini Jr. marcaram presença em um churrasco em São Gonçalo (RJ)





Tietados por crianças

Além do churrasco, Virginia e Vini Jr. também foram tietados por crianças da região. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, os dois esbanjaram simpatia ao atender os fãs mirins durante a passagem por São Gonçalo.

A visita acontece poucos dias após o casal reatar o namoro. Desde então, os dois voltaram a aparecer juntos nas redes sociais e já foram vistos em diferentes programas, demonstrando que a relação segue firme após a reconciliação.

Reprodução/Instagram Virginia e Vini Jr. promovem festa 'julina' em mansão no RJ.





Festa julina na mansão do jogador

Na última terça-feira (21), Virginia e Vini Jr. também aproveitaram a noite em uma festa julina realizada na mansão do jogador. O evento contou com a presença de amigos famosos do casal, além de comidas típicas e brincadeiras tradicionais da época.

Na ocasião, a empresária compartilhou pela primeira vez, desde a reconciliação, uma foto ao lado do atacante em seu perfil no Instagram. O casal reatou o relacionamento após o término anunciado em maio deste ano.



