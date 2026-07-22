Reprodução/Instagram Amiga de Preta Gil acabou se envolvendo uma nova polêmica com Rodrigo

A repercussão do documentário "Preta – Eu Não Ando Só", exibido pela TV Globo na última segunda-feira (20), continua movimentando as redes sociais. Após Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora, reagir de forma ameaçadora às críticas recebidas por cenas da produção, a influenciadora e DJ Jude Paulla, amiga próxima de Preta, usou o X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (22), para se manifestar contra ele e confirmar os episódios de traição relatados no documentário.

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Sem citar diretamente o nome de Rodrigo Godoy, Jude não poupou palavras para criticar a postura do ex-companheiro de Preta Gil durante o período em que a cantora enfrentava o tratamento contra o câncer. "Amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é... Mas [ser] mau-caráter definitivamente é uma escolha!", disparou a influenciadora.





Em uma sequência de tweets, Jude Paulla detalhou como o círculo íntimo de amigos lidou com a descoberta da infidelidade de Rodrigo, ao mesmo tempo em que cuidava de Preta Gil. Segundo ela, o grupo, que incluía nomes como Duh Marinho e Gominho, foi orientado pela equipe médica a esconder a traição de Preta Gil para não comprometer o estado de saúde e o andamento do tratamento da cantora.

Diante da situação e da gravidade do estado de saúde de Preta, os amigos decidiram confrontar Rodrigo diretamente para tentar preservar o bem-estar da artista. A partir daquele momento, a prioridade absoluta era a estabilidade emocional e física de Preta Gil durante a fase mais crítica da doença.

No mesmo período, os amigos colocaram Rodrigo contra a parede ao descobrirem o caso extraconjugal, exigindo que ele mantivesse uma postura de apoio dentro de casa. Além disso, sugeriram que ele mantivesse a atenção voltada para a cantora até o fim do tratamento, antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o fim do casamento.

“Avisa a fulana lá que, pelo menos até ela passar pelo tratamento, você precisa dar uma atenção em casa. Depois que acabar, você abre o jogo e vaza, pra manter a harmonia e o bem-estar da Preta. Nem assim ele quis! Ele sempre escolheu o pior caminho!”, criticou Jude.





Revolta de Rodrigo Godoy

A manifestação de Jude Paulla acontece um dia após Rodrigo Godoy usar suas redes sociais, na terça-feira (21), para rebater as declarações feitas no documentário, produção que marcou o primeiro ano de morte de Preta Gil. Na ocasião, o personal trainer direcionou ataques diretos a amigos próximos de Preta, como Carolina Dieckmann e Gominho, adotando um tom de ameaça.

"Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai", declarou Godoy em seu perfil do Instagram.