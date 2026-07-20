Reprodução/Instagram Franciely Freduzeski fala sobre Deborah Secco

Franciely Freduzeski, de 47 anos, chamou a atenção ao fazer declarações polêmicas durante sua participação no podcast "Ponto de Ironia". Durante a entrevista, a atriz surpreendeu ao classificar Deborah Secco, de 46 anos, como uma "serpente" no meio artístico.

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Sem papas na língua, Franciely Freduzeski respondeu quem escolheria para representar a figura de uma "serpente". A atriz afirmou que conviveu pouco com Deborah Secco, mas disse ter presenciado comportamentos que desaprovou durante o período em que trabalharam juntas na novela América (2005), da TV Globo.

"A gente quase não se encontrava muito. Nossos núcleos eram diferentes, mas temos alguns pontos", disse a atriz. Na sequência, ela explicou que sua avaliação se baseava em situações que teria presenciado nos bastidores.

"Situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: 'Nossa'. Tá tudo bem também, cada um com o seu jeito", declarou, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido.

A repercussão das falas foi imediata. Nos comentários da página oficial do podcast, internautas contestaram a fala de Franciely e afirmaram que ela fez uma acusação sem apresentar exemplos concretos.

Reprodução Instagram Deborah Secco

Além disso, outros destacaram que a atriz costuma ser elogiada por colegas de profissão em entrevistas e nos bastidores, graças à sua simpatia e ao bom humor.

"Chocada. A mulher não conviveu com ela e julga. Inveja. Não tem outra justificativa. Nunca vi ninguém do meio falando mal de Déborah. Só elogios", disparou uma. "Que leviano isso, expor uma pessoa do nada, sem nenhuma evidência nem motivo", declarou outra. "Então, como se define uma pessoa como cobra se mal se viam?", indagou um terceiro.

Vale destacar que Deborah foi a protagonista de América e deu vida a Sol, enquanto Franciely interpretou a garçonete e ajudante de pensão Conchita.

Carreira longe dos holofotes

Afastada das telenovelas desde 2018, Franciely Freduzeski começou a trabalhar em uma nova área. A intérprete terminou o curso de Psicologia e agora atende em um consultório no Rio de Janeiro.

Reprodução Franciely Freduzeski

"Está sendo incrível, eu realmente me encontrei. Jamais me imaginei tratando pessoas assim. É uma grande sensação de novidade, de renovação, de recomeçar depois dos 40", disse à coluna Play, do O Globo.

Ao comentar sobre uma possível volta às novelas, Franciely se mostrou aberta à oportunidade, mesmo com a correria do dia a dia. "Eu ainda cogito, sim. Acho que quando você é atriz ou ator, você nasce assim. É uma coisa muito visceral. Eu jamais conseguiria abandonar o meu lado artístico, tanto que o meu consultório é todo decorado de uma maneira bem diferente de um consultório comum", disse.

"Eu levo para lá todas as minhas cores e minha vivência com a arte. Porque a arte é terapia também. Eu tinha um objetivo, que era abrir o consultório e terminar as pós-graduações, e então dar um pouco mais de atenção agora para a minha carreira de atriz. Mas tudo no meu tempo, não quero ficar atropelando as coisas", explicou.



