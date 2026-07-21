Instagram Kaylee Hottle

A atriz Kaylee Hottle, conhecida por interpretar Jia nos filmes Godzilla vs. Kong e Godzilla X Kong: O Novo Império, morreu na madrugada desta terça-feira (21), aos 18 anos, em Maryland, nos Estados Unidos.

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, o pai da jovem, Joshua Hottle, recebeu uma ligação das autoridades locais informando que a filha havia sofrido um acidente de carro. De acordo com o relato, Kaylee morreu enquanto era levada para o hospital.

Assim como a filha, Joshua é surdo e contou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e feito em língua de sinais americana, que precisou viajar até Maryland para reconhecer o corpo da atriz.





Quem era Kaylee Hottle

Natural de Atlanta, no estado da Geórgia, Kaylee Hottle fazia parte de uma família de surdos de várias gerações. A jovem iniciou a carreira ainda na infância, aos 9 anos, participando de comerciais, incluindo uma campanha para o aplicativo de videochamadas Glide, utilizado por integrantes da comunidade surda e pessoas com deficiência auditiva.

O grande reconhecimento veio em 2021, quando Kaylee estreou nos cinemas como Jia em Godzilla vs. Kong. Na produção, sua personagem era uma adolescente que se comunicava com King Kong por meio da língua de sinais e vivia na Ilha da Caveira ao lado da personagem de Rebecca Hall, a Dra. Ilene Andrews.

A atriz voltou ao papel em 2024, no filme Godzilla X Kong: O Novo Império, dando continuidade à história da personagem que conquistou fãs da franquia.

Divulgação Kaylee Hottle





Além dos filmes da saga dos monstros gigantes, Kaylee também participou da série Magnum PI, no episódio da quarta temporada em que interpretou a personagem Joon.

A morte precoce da atriz gerou comoção entre fãs e integrantes da comunidade surda, que destacaram a importância da representatividade de Kaylee nas telas.