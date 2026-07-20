Reprodução/Instagram Jennifer Finch

Jennifer Finch, baixista da banda de rock L7, morreu aos 59 anos, cinco dias após revelar que havia sido diagnosticada com um câncer agressivo no cérebro. A notícia foi confirmada nas redes sociais oficiais da artista.

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Assim como em outras ocasiões, a conta pessoal da musicista foi usada para comunicar a morte aos admiradores da banda.

Reprodução/Instagram Integrantes da banda L7





"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nossa companheira, irmã, filha e amiga Jennifer Precious Finch. O impacto de Jennifer no mundo da música foi avassalador; o impacto em nossas vidas, ainda maior", iniciou a publicação no Instagram da baixista.





"Agradecemos o interesse e a preocupação de todos, bem como as mensagens carinhosas. Pedimos um pouco de espaço para vivermos nosso luto com privacidade neste momento difícil", concluiu a nota.

Já no perfil oficial da banda, as integrantes também prestaram uma homenagem à artista.

É com o coração extremamente pesado que anunciamos o falecimento, hoje, de nossa amada companheira de banda, amiga e parceira de travessuras, Jennifer Finch. Ela travou uma longa e corajosa batalha contra o câncer no cérebro e era muito querida por inúmeros amigos, colegas músicos e fãs ao redor do mundo. Nós te amamos, Jennifer escreveu a banda.





Como era de se imaginar, a notícia pegou os internautas de surpresa e gerou grande comoção nos comentários da publicação.

"Deus a abençoe. Uma parte importante da cena de Los Angeles, uma pessoa superlegal, uma verdadeira artista com um coração gentil e aberto. Eu a amava, respeitava e admirava muito. Vai fazer falta", escreveu um internauta.

"Completamente de coração partido. Guardarei nossas memórias para sempre no meu coração", declarou outro.

"Obrigada por ser uma inspiração. Amo você para sempre", escreveu uma terceira fã.

Reprodução/Instagram Jennifer Finch, da banda L7, morreu aos 59 anos





Diagnóstico

Vale destacar que a notícia de que Jennifer enfrentava a doença se tornou pública na última segunda-feira (13), quando foi criada uma vaquinha online para arrecadar doações que ajudariam a custear o tratamento médico da baixista e cantora.

"Nossa amada companheira de banda, irmã e amiga Jennifer Finch foi diagnosticada com uma forma agressiva de câncer cerebral. Após múltiplas cirurgias e complicações graves, Jennifer agora requer cuidados médicos extensivos, reabilitação e suporte profissional em casa", dizia o comunicado.

Além disso, na mesma publicação, a banda explicou que a série de shows programada havia sido planejada quando todas as integrantes estavam com boa saúde e disposição, o que já não era mais o caso.

"Amigos, familiares e o L7 criaram um GoFundMe para ajudar a cobrir essas despesas urgentes e permitir que ela permaneça em segurança em casa, com o cuidado, a dignidade e o suporte de que precisa. A turnê The Last Hurrah foi planejada junto com Jennifer quando nós quatro estávamos com boa saúde e ânimo", concluiu a nota.



