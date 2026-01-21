Reprodução/ Instagram Virignia e Zé Felipe

Após fotos de Virginia e Zé Felipe no mesmo ambiente circularem em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter, a apresentadora do SBT decidiu se pronunciar e explicar o que ocorreu.



Muitos internautas torceram para que o ex-casal decidisse dar uma nova chance ao relacionamento depois dos cliques em que os famosos apareciam em uma lanchonete recentemente. Contudo, Virginia afastou essa possibilidade ao justificar o motivo de ter visto o filho de Leonardo.





Segundo ela, os dois mantém um bom convívio em prol dos três filhos. "É o normal né, maturidade. A gente faz tudo pelos nossos filhos, pela felicidade deles. É isso que importa", contou no "Fofocalizando", programa vespertino do SBT.

Namorando

Reprodução Instagram Virginia e Vini Jr. estão curtindo férias em clima de romance na Bahia





Além disso, Virginia continua em um relacionamento com Vini Jr. A influenciadora e o jogador do Real Madrid oficializaram o romance em outubro de 2025, após meses de especulações de affair.

Solteiro

Reprodução/ Instagram Zé Felipe e Ana Castela





Já Zé Felipe está solteiro desde o encerramento do breve namoro com Ana Castela. O filho de Leonardo e Poliana Rocha anunciou a separação da cantora em dezembro, logo após as celebrações de Natal (25).

Relembre

Entre namoro e matrimônio, Zé Felipe e Virginia ficaram juntos por cinco anos. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Os dois anunciaram o divórcio em maio de 2025.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", iniciaram.

"Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente", finalizaram na ocasião.



