Virginia fala sobre os rumores da volta de Paolla Oliveira à Grande Rio.
Reprodução/Instagram
Virginia fala sobre os rumores da volta de Paolla Oliveira à Grande Rio.

A influenciadora Virgínia Fonseca retomou seus compromissos como Rainha de Bateria da Grande Rio após um período de férias na Europa. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do Portal Leo Dias, a loira abriu o jogo sobre rumores de que Paolla Oliveira voltaria a ocupar o posto em 2027.

"Estamos aí! Eles (a diretoria da escola de samba) falaram para eu ficar enquanto quiser. Se quiser sair, tudo bem também. E eu quero ficar, claro! Se Deus quiser, 2027, estamos aí", disse a empresária.

Virgínia Fonseca posa vestindo as cores da Grande Rio.. Foto: Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca.. Foto: Reprodução/Instagram
Virgínia posando com look que usou durante ensaio da Grande Rio.. Foto: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira posa com look de carnaval.. Foto: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira.. Foto: Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira posa com look que usou em ensaio da Grande Rio em 2025.. Foto: Reprodução/Instagram


Quando questionada sobre a possível volta de Paolla, a loira foi diplomática e afastou qualquer boato de competição com a atriz, que foi Rainha de Bateria da Grande Rio durante sete anos.

"Falaram que tudo que está saindo na imprensa, não é para ouvir. E eu falei que eles nem precisariam falar nada comigo, que se a Paolla quiser voltar, ela volta!", afirmou a influenciadora.

Na conversa, Virgínia demonstrou respeito ao legado de Paolla, mas negou os boatos sobre a volta da atriz.

"Ela foi rainha por 7 anos da Grande Rio. Mas me disseram que não tem nada disso. Que eu fico o tempo que eu quiser, que Paolla é a rainha de honra da escola", explicou.

Leia mais

Atualmente, Paolla Oliveira ocupa o posto simbólico de Rainha de Honra da Grande Rio. Neste cargo, Paolla mantém vínculo institucional com a escola, mas não desfila à frente da bateria.

A atriz deixou de ser Rainha de Bateria da escola de samba em setembro de 2025, quando Virgínia assumiu a posição.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-01-14/virginia-reage-a-rumores-de-volta-de-paolla-oliveira-a-grande-rio.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes