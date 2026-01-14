Reprodução/Instagram Virginia fala sobre os rumores da volta de Paolla Oliveira à Grande Rio.

A influenciadora Virgínia Fonseca retomou seus compromissos como Rainha de Bateria da Grande Rio após um período de férias na Europa. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do Portal Leo Dias, a loira abriu o jogo sobre rumores de que Paolla Oliveira voltaria a ocupar o posto em 2027.

"Estamos aí! Eles (a diretoria da escola de samba) falaram para eu ficar enquanto quiser. Se quiser sair, tudo bem também. E eu quero ficar, claro! Se Deus quiser, 2027, estamos aí", disse a empresária.





Quando questionada sobre a possível volta de Paolla, a loira foi diplomática e afastou qualquer boato de competição com a atriz, que foi Rainha de Bateria da Grande Rio durante sete anos.

"Falaram que tudo que está saindo na imprensa, não é para ouvir. E eu falei que eles nem precisariam falar nada comigo, que se a Paolla quiser voltar, ela volta!", afirmou a influenciadora.

Na conversa, Virgínia demonstrou respeito ao legado de Paolla, mas negou os boatos sobre a volta da atriz.

"Ela foi rainha por 7 anos da Grande Rio. Mas me disseram que não tem nada disso. Que eu fico o tempo que eu quiser, que Paolla é a rainha de honra da escola", explicou.

Atualmente, Paolla Oliveira ocupa o posto simbólico de Rainha de Honra da Grande Rio. Neste cargo, Paolla mantém vínculo institucional com a escola, mas não desfila à frente da bateria.

A atriz deixou de ser Rainha de Bateria da escola de samba em setembro de 2025, quando Virgínia assumiu a posição.