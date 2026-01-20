Instagram Solteira, Ivete Sangalo mostra rotina de treinos para o Carnaval

Ivete Sangalo, de 53 anos, mostrou a rotina de treinos na academia na noite de segunda-feira (19), às vésperas do Carnaval 2026. A cantora afirmou que mantém foco total na preparação física e explicou que compartilhou os exercícios para incentivar fãs a adotarem hábitos mais saudáveis. Em uma das gravações, a artista declarou: "Nunca é tarde pra começar".

A cantora explicou que recebe muitos pedidos para mostrar a rotina de exercícios e decidiu compartilhar para incentivar os seguidores pic.twitter.com/WVDKQWlfmv — iG (@iG) January 20, 2026

A cantora explicou que recebe muitos pedidos para mostrar a rotina de exercícios. Durante os treinos, Ivete apareceu animada e confiante ao som do grupo Menos é Mais.

Entre as atividades mostradas, Ivete realizou levantamento de peso e variações de agachamento. Um dos destaques foi o agachamento búlgaro, exercício que trabalha pernas e glúteos de forma intensa. A cantora ainda brincou e exibiu o braço definido durante o treino.

No fim de semana, a cantora também chamou atenção ao mostrar o físico antes de subir ao palco. No sábado (17), Ivete se apresentou no Estação Verão Show, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, evento que contou ainda com show de Ludmilla.

Mensagem para ex-marido

Daniel Cady, de 40 anos, passou a virada de ano ao lado das filhas que tem com a ex-esposa. Nas imagens publicadas no dia 1º de janeiro, o nutricionista aparece na praia, sentado próximo a uma fogueira, com as gêmeas Helena e Marina, de 7 anos, no colo. Na legenda da publicação, ele fez uma reflexão sobre o que espera para o novo ano.

"Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa. Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", declarou Daniel. Ivete comentou na postagem do ex-marido: "Amém", escreveu.

Os seguidores também reagiram à publicação. "Que linda mensagem! Compartilho do mesmo sentimento. Precisamos de tão pouco para sermos felizes. Que Deus abençoe essa família linda e que você continue sendo esse paizão", disse um internauta. "Ganhou meu respeito, cara. A vida é o simples", comentou outro.

Ivete Sangalo passou o réveillon cantando. A artista se apresentou na Praia do Forte, na Bahia, e reuniu uma multidão de fãs. "Feliz 2026, minha gente! Que seja um ano repleto de amor!", escreveu a cantora nas redes sociais.