Virginia Fonseca revela que mãe quase entrou em depressão após divórcio
Instagram
Virginia Fonseca revela que mãe quase entrou em depressão após divórcio

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, foi hospitalizada nesta terça-feira (20) após sofrer um acidente de carro em Goiânia. A matriarca passou por atendimento médico para a realização de exames. A internação ocorreu como medida de precaução para verificar possíveis consequências do impacto.

A informação foi revelada pelo Portal LeoDias, após a notícia chegar até Virginia Fonseca durante uma live. A transmissão foi interrompida para que a influenciadora buscasse atualizações sobre o estado de saúde de Margareth. A influencer também confirmou que a mãe passa bem em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"Galera, só pra deixar vocês tranquilos. Eu vi que saiu em vários lugares que a minha mãe sofreu o acidente. Antes de sair, eu já tinha sido informada, inclusive estava em live e o Thiago me falou: 'Olha, a sua mãe sofreu o acidente, mas tá tudo bem'. Encerramos a live, liguei pra ela, conversei com ela, organizei tudo lá em Goiânia, hospital pra ela ir fazer exame e tudo mais, tá tudo bem", diz Virginia.

Ela completa: "Ela só tá com algumas dozinhas pra fazer raio X, mas tá tudo certo, graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Ela está tranquila, com uma dorzinha, mas diz ela que ela só sente quando ela ri", tranquiliza a empresária.

O acidente aconteceu na capital goiana. Margareth estava no carro acompanhada do motorista da família. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas até o momento.

Acidente foi informado durante live

De acordo com a empresária dona da WePink,a notícia foi dada a Virginia enquanto a influenciadora estava ao vivo nas redes sociais. Após receber a informação, a transmissão foi encerrada para que houvesse contato com familiares e pessoas próximas.

Thiago Stabile, sócio da influenciadora e marido de Samara Pink, confirmou o acidente. Ele explicou que o veículo envolvido teve perda total, conhecida como PT no setor automotivo. Mesmo com a gravidade do impacto no automóvel, Thiago afirmou que a situação clínica de Margareth não inspira preocupação. “Ela tá bem”, garantiu ao comentar o caso.

Segundo as informações iniciais, Margareth foi levada ao hospital para exames de rotina após o acidente. O objetivo foi descartar lesões internas ou complicações decorrentes da batida.  Até o momento, não há registro de ferimentos graves. 

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-01-20/margareth-serrao-e-hospitalizada-apos-acidente-de-carro-em-goiania.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes