Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, foi hospitalizada nesta terça-feira (20) após sofrer um acidente de carro em Goiânia. A matriarca passou por atendimento médico para a realização de exames. A internação ocorreu como medida de precaução para verificar possíveis consequências do impacto.

A informação foi revelada pelo Portal LeoDias, após a notícia chegar até Virginia Fonseca durante uma live. A transmissão foi interrompida para que a influenciadora buscasse atualizações sobre o estado de saúde de Margareth. A influencer também confirmou que a mãe passa bem em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"Galera, só pra deixar vocês tranquilos. Eu vi que saiu em vários lugares que a minha mãe sofreu o acidente. Antes de sair, eu já tinha sido informada, inclusive estava em live e o Thiago me falou: 'Olha, a sua mãe sofreu o acidente, mas tá tudo bem'. Encerramos a live, liguei pra ela, conversei com ela, organizei tudo lá em Goiânia, hospital pra ela ir fazer exame e tudo mais, tá tudo bem", diz Virginia.

Ela completa: "Ela só tá com algumas dozinhas pra fazer raio X, mas tá tudo certo, graças a Deus, não aconteceu nada com ela. Ela está tranquila, com uma dorzinha, mas diz ela que ela só sente quando ela ri", tranquiliza a empresária.

O acidente aconteceu na capital goiana. Margareth estava no carro acompanhada do motorista da família. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas até o momento.

Acidente foi informado durante live

De acordo com a empresária dona da WePink,a notícia foi dada a Virginia enquanto a influenciadora estava ao vivo nas redes sociais. Após receber a informação, a transmissão foi encerrada para que houvesse contato com familiares e pessoas próximas.

Thiago Stabile, sócio da influenciadora e marido de Samara Pink, confirmou o acidente. Ele explicou que o veículo envolvido teve perda total, conhecida como PT no setor automotivo. Mesmo com a gravidade do impacto no automóvel, Thiago afirmou que a situação clínica de Margareth não inspira preocupação. “Ela tá bem”, garantiu ao comentar o caso.

Segundo as informações iniciais, Margareth foi levada ao hospital para exames de rotina após o acidente. O objetivo foi descartar lesões internas ou complicações decorrentes da batida. Até o momento, não há registro de ferimentos graves.