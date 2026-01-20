Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Sofia Massafera.





O ator Cauã Reymond desabafou sobre as dificuldades de ser pai de menina. Neste domingo (18), o artista compartilhou um momento descontraído com sua filha Sofia, fruto de seu relacionamento com a atriz Grazi Massafera.

Leia mais: Cauã Reymond aparece com Mart'nália em clima de chamengo? Entenda

A dupla fazia compras no shopping, quando o ator resolveu fazer uma reflexão sobre a paternidade. "Vim fazer um depoimento que é raro. Pai de menina", começou o intérprete de César, no remake de Vale Tudo.

O galã foi imediatamente interrompido pela adolescente de 13 anos, que fingiu estar incomodada com o desabafo. “Cara, pai! Não é possível”, resmungou Sofia.





Mesmo com a reação da filha, o ator continuou. Segundo Cauã, apesar de ele ser um homem ativo ter um bom porte físico, é difícil acompanhar o ritmo da primogênita, principalmente após longos períodos em pé.

“Olha que eu gosto de malhar, treinar. Tudo, vocês sabem, rotina saudável. Mas ficar em pé o dia inteiro… ela tá ali, ó… dá uma dor na lombar”, revelou o ator.





Mesmo com a reclamação, Cauã demonstrou que encara a situação com leveza e muito amor.

“Dá uma dor na lombar… Mas tá tudo bem, faço com muito amor, muito carinho. Mas esse rolê de ficar andando, comprando coisa, olhando, olhando o preço… Vou te falar, é muito amor. Muito amor. Vamos lá. Eu amo muito. Vamos lá”, concluiu o ator.

Sofia é a única filha dos atores Cauã Reymond e Grazi Massafera. Eles permaneceram juntos por cerca de três anos, entre 2007 e 2013.