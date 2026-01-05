Reproduçao TV Globo Bella Campos e Cauã Reymond deixaram de se seguir meses após polêmica em "Vale Tudo"





Mesmo após o fim do remake de “Vale Tudo”, os bastidores da produção voltaram a ganhar destaque nas redes sociais por conta de um novo episódio envolvendo Bella Campos e Cauã Reymond. A atriz, de 27 anos, e o ator, de 45, reacenderam rumores de desentendimento ao deixarem de se seguir no Instagram, gesto que rapidamente foi percebido por internautas atentos. A troca de “unfollows” mútuos levantou suspeitas de que a relação entre os dois segue estremecida, mesmo com o encerramento da novela.

Até o momento, não há confirmação sobre quem teria dado o primeiro passo para deixar de acompanhar o outro na rede social. Ainda assim, o movimento foi suficiente para trazer à tona antigas especulações sobre um clima tenso nos bastidores da trama assinada por Manuela Dias. Durante a exibição da novela, comentários já apontavam para uma convivência difícil entre os dois atores, marcada por divergências profissionais e desconfortos nos bastidores.

Clima tenso nos bastidores da novela

Na época, informações de bastidores indicavam que Cauã Reymond teria feito críticas à atuação de Bella Campos e levado suas insatisfações à direção da novela. O episódio, segundo relatos, teria causado incômodo à atriz, que decidiu confrontar o colega de elenco. A situação teria evoluído para algo mais sério, resultando em um ambiente considerado pesado durante as gravações de algumas cenas.

De acordo com fontes ligadas à produção, Bella Campos chegou a registrar uma queixa formal contra o ator. No relato interno, a atriz teria apontado comportamentos que considerou inadequados no ambiente de trabalho. Entre as descrições atribuídas ao comportamento de Cauã estariam termos como “debochado”, “displicente”, “agressivo” e “machista”, o que teria acendido um alerta nos bastidores da emissora.

Além das acusações mais graves, um detalhe curioso também circulou entre integrantes da equipe. Comentários apontavam que a atriz teria se incomodado com um suposto cheiro forte durante o convívio profissional, atribuído à recusa do ator em usar desodorante nas cenas que contracenavam juntos. O assunto, embora inusitado, acabou sendo incorporado às conversas de bastidores e ampliou ainda mais a repercussão do conflito.

Procurados em outras ocasiões, os atores evitaram comentar diretamente os rumores, mantendo discrição sobre o assunto. Ainda assim, a recente troca de “unfollows” foi interpretada por muitos como um indicativo de que as diferenças entre Bella Campos e Cauã Reymond não ficaram no passado, reforçando a percepção de que o clima entre os dois permanece distante de uma reaproximação.